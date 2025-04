Togo: Osaka 2025 - Le pays expose ses richesses et sa vision du futur

Le Togo a officiellement inauguré ce dimanche son Pavillon national à l'Exposition universelle d'Osaka 2025, au Japon. À travers cet espace symbolique, le pays se présente au monde sous ses plus beaux atours, en mettant en lumière son patrimoine, son potentiel économique et son engagement pour un développement durable et inclusif.

Le Pavillon togolais, conçu comme une vitrine ouverte sur l'Afrique de l'Ouest, propose aux visiteurs une immersion dans l'histoire, les paysages, la richesse culturelle et les savoir-faire du pays. De l'artisanat local à la biodiversité exceptionnelle, en passant par l'histoire des royaumes traditionnels, chaque espace est pensé pour valoriser l'identité togolaise dans toute sa diversité.

Au-delà de l'ancrage culturel, le Togo expose également ses avancées économiques, notamment dans les domaines de la logistique, du numérique, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Des présentations interactives illustrent les réformes engagées pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la gouvernance et favoriser l'investissement.

Le pavillon fait aussi la part belle à la jeunesse togolaise, à l'innovation et à la transformation digitale, éléments clés de la stratégie de développement portée par les autorités togolaises.

Inclusion, durabilité et coopération

L'inauguration a été marquée par un message fort en faveur de l'inclusion sociale, de l'égalité des chances et de la durabilité environnementale. Le pavillon met en avant des projets concrets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes et de la résilience climatique, soulignant l'engagement du Togo à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

La participation du Togo à cette Exposition universelle vise également à attirer de nouveaux partenaires internationaux, investisseurs et touristes. En s'appuyant sur la diplomatie économique et culturelle, Lomé entend renforcer son image et nouer des coopérations porteuses dans un monde de plus en plus interconnecté.

L'Exposition universelle d'Osaka se tient sous le thème "Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain", un cadre dans lequel le Togo s'inscrit pleinement, avec ambition et confiance.