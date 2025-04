Afrique: Historique de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies

La Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025, se déroulera du 27 avril au 18 mai. En dehors du trophée, les équipes en lice viseront un ticket pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025, prévue au Chili au mois de septembre.

Quatre représentants africains seront attendus à cette phase finale, ce qui offre aux 12 équipes qualifiées, une opportunité de taille.

En guise d'avant-goût, CAFOnline vous présente un bref historique de la CAN U-20 CAF TotalEnergies.

COMMENT ELLE EST NÉE

La Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies a été lancée, il y a 46 ans. La première édition s'est disputée sous la forme d'une compétition à élimination directe pour déterminer les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA Japon 1979.

La première édition, qui comptait 11 équipes, a été remportée par l'Algérie, qui a battu la Guinée grâce à la règle des buts à l'extérieur après un match nul 4-4 sur l'ensemble des deux matchs.

Les six premières éditions étaient à élimination directe. La première phase finale s'est disputée entre six équipes en Égypte en 1991. Le pays hôte et la Côte d'Ivoire se sont affrontés en finale, remportée 2-1 par la nation nord-africaine.

Depuis, la phase finale a eu lieu tous les deux ans et a été organisée sur tout le continent, notamment à Maurice (1993), au Bénin (2005), en Zambie (2017) et en Mauritanie (2021).

LES LAUREATS DES EDITIONS PASSEES

Le Nigéria (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011, 2015) est la nation la plus titrée de la compétition, avec sept victoires au total (dont trois depuis l'organisation par un seul pays hôte).

Le Ghana (1993, 1999, 2009, 2021) et l'Égypte (1981, 1991, 2003, 2013) comptent chacun quatre victoires. Aucune autre nation en dehors de celles citées plus haut n'a réussi à soulever le trophée plus d'une fois.

L'Algérie (1979), le Cameroun (1995), le Maroc (1997), l'Angola (2001), le Congo (2007), la Zambie (2017), le Mali (2019) et le Sénégal (2023) ont tous gagné une seule édition.

PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPATIONS EN PHASE FINALE

Le Nigeria et l'Égypte participeront pour la 19ème fois chacun, lors de l'édition 2025 prévue en Egypte.

Le Cameroun a participé à 16 tournois, soit un de plus que le Ghana, quatrième au classement. Deux équipes découvriront la compétition lors de cette édition 2025. Il s'agit de la Sierra Leone et du Kenya. La Tanzanie, quant à elle, fera sa deuxième apparition après une première qualification en 2021.

QUELQUES GRANDS NOMS ISSUS DU TOURNOI

De nombreux joueurs africains qui brillent actuellement sur la scène européenne et internationale, ont participé à la CAN U20 CAF TotalEnergies.

Les attaquants de Premier League Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest et Nigeria) et Patson Daka (Leicester City et Zambie), ainsi que les milieux de terrain de Ligue 1 Krépin Diatta (Monaco et Sénégal) et Lamine Camara (Monaco et Sénégal) ont tous participé à des éditions récentes.

Avant ces vedettes actuelles, Baffour Gyan (Ghana), Emad Moteab (Égypte), Yaya Touré (Côte d'Ivoire) et Benni McCarthy (Afrique du Sud) ont également participé à ce tournoi.