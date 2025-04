Soudan: Le PNUD s'engage à soutenir les hôpitaux et les centres de l'État de Khartoum avec l'énergie solaire.

Khartoum — Le directeur général du ministère de la Santé de l'État de Khartoum Dr Fath Al-Rahman Mohamed Al-Amin a souligné l'importance du rôle du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre et dans des programmes spéciaux de lutte contre les maladies (tuberculose, sida), tandis que le programme apportait un soutien aux institutions de santé du ministère de la Santé sous forme de respirateurs artificiels et de bouteilles d'oxygène.

Lors d'une réunion dimanche avec le directeur général du ministère de la Santé dans l'État de Khartoum et une délégation dirigée par le directeur du PNUD au Soudan, M. Luka, et à laquelle a participé le directeur du département des organisations et des partenariats du ministère, le Dr Hisham Abdallah, le PNUD s'est engagé à ce que le programme travaille sur l'énergie solaire en tant que programme durable dans les centres de santé et les hôpitaux. Le programme s'est également engagé à examiner et à entretenir l'électricité dans les hôpitaux en coordination avec l'Autorité de l'électricité et de l'eau.

M. Luka a lancé un appel aux organisations internationales pour reconstruire et réhabiliter l'hôpital, citant l'importance des services thérapeutiques fournis par l'hôpital tropical aux patients atteints de tuberculose et du sida, en plus du centre de dialyse rénale, tout en affirmant la coopération continue entre le Ministère et le PNUD./ OSM