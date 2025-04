Maroc: Lancement des centres d'études doctorales en sciences infirmières et techniques (ministère de la Santé)

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, dimanche, la création de centres d'études doctorales en sciences infirmières et techniques de santé, à partir de l'année universitaire 2025-2026.

Cette initiative stratégique s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales appelant à une réforme profonde et globale du système de santé national, et en cohérence avec les efforts constants du ministère en faveur de la valorisation des compétences et du renforcement de la qualité de la formation et de la recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

Elle vise à élever le niveau de qualification académique des professionnels de santé, notamment les infirmiers et techniciens, tout en intégrant davantage la recherche scientifique appliquée dans la pratique professionnelle, en réponse à l'évolution rapide des sciences et technologies dans le secteur de la santé.

Ce projet a été rendu possible grâce à la finalisation, en coordination étroite avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'ensemble des démarches pédagogiques nécessaires, explique la même source, notant que plusieurs instituts supérieurs ayant satisfait aux critères de qualité et de préparation ont ainsi été identifiés pour accueillir ces nouvelles formations doctorales.

Par ailleurs, ce chantier répond aux attentes des professionnels du secteur et des partenaires sociaux, et s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement du capital humain, pilier essentiel de la réussite de la réforme du système de santé et de l'amélioration de ses performances.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts en matière de formation et de recherche, en vue de former des compétences nationales hautement qualifiées, capables d'accompagner les transformations du secteur et de contribuer activement à la construction d'un système de santé performant et adapté aux besoins des citoyens, conclut le communiqué.