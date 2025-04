Maroc: Médiateur du Royaume - Rencontre de communication dans la province d'Es-Semara

Rabat — L'Institution du Médiateur du Royaume, par le biais de sa délégation au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, organise, mardi dans la province d'Es-Semara, une rencontre de communication sous le thème "Pour une coopération efficace au service des citoyens de la région".

Cette rencontre vise à renforcer et à activer les mécanismes de communication entre l'Institution et l'administration aux niveaux régional et provincial et mieux faire connaître les dispositions de la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur du Royaume, qui régit les relations entre l'Institution et l'administration, indique-t-on dans un communiqué.

Cette rencontre sera l'occasion aussi d'examiner les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à cette relation, selon une approche participative qui s'appuie sur la coopération constructive et la communication continue entre l'Institution, les administrations et les établissements publics à même de rendre ces relations plus fluides et de favoriser une interaction positive avec les questions des citoyens soumises aux représentations régionales de l'Institution du Médiateur.

Au cours de cette rencontre, il sera procédé également à l'examen des données statistiques contenues dans le rapport annuel de l'Institution au titre de l'année 2023, tout en mettant la lumière sur les indicateurs qualitatifs relevés à travers le traitement des doléances des citoyens de la province d'Es-Semara et ayant soulevé certains facteurs entravant le développement économique et social. L'objectif étant de valoriser les acquis réalisés d'une part, et de parvenir à des solutions efficaces aux problématiques existantes, d'autre part, précise le communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume.

L'événement connaîtra la proposition des mécanismes visant à améliorer les délais de traitement des doléances afin de garantir l'équité pour les usagers et leur permettre d'accéder à leurs droits légitimes dans le cadre d'un service public de qualité, conclut le communiqué.