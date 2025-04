Maroc: Tenue à Rabat de la 15e édition de la Course féminine de la Victoire

Rabat — L'Association "Femmes, réalisations et valeurs" a organisé, dimanche à Rabat, la 15e édition de la Course féminine de la Victoire, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Quelque 12.000 participantes ont pris part à cette édition, représentant plusieurs catégories, notamment les filles scolarisées, la sûreté nationale, les représentantes de Special Olympics Maroc, outre des participantes de la Fondation Lalla Asmaa pour sourds et malentendants et l'association Soufaraa pour les enfants à besoins spécifiques.

Les participantes à cette course de sept kilomètres, marquée par la présence, notamment, de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, de la maire de la ville de Rabat, Fatiha El Moudni, de plusieurs personnalités politiques, sportives et médiatiques, ont sillonné les principales artères de la capitale et ses monuments historiques.

La première place de cette course, qui s'est déroulée sous la présidence effective de Lalla Soumaya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc, est revenue à Fatima Zahra Rki, tandis que Fatima Zahra Oumissour et Salma Labib ont pris, respectivement, les deuxième et troisième places.

Dans la catégorie des invitées d'honneur de Special Olympics Maroc, les trois premières places sont revenues, dans l'ordre, à Aya Ahlam, Karima Tahtah et Ataa Fadli.

Dans la catégorie de la Sûreté nationale, Ghizlane Ben Sbika est montée sur la première marche du podium, devant Khadija Haffari et Hakima Adnani.

Pour ce qui est de la catégorie des filles scolarisées, Kaoutar Akdijaa a occupé la première place, suivie de Kaoutar Asouab et Meriem Aït Ouakrim.

À cette occasion, la présidente de l'association "Femmes, réalisations et valeurs", Nezha Bidouane, a indiqué dans une déclaration à la presse, que les participantes à cette course sont venues de diverses régions du Maroc et de l'étranger, en particulier de l'Espagne, la France et la République Dominicaine, faisant savoir que le but de l'organisation de la course de la Victoire est de faire connaitre les potentialités du Royaume, qui abritera de grandes compétitions sportives.

Elle a expliqué que l'organisation de cette course vise, en particulier, à sensibiliser quant à l'importance de la pratique du sport pour les femmes.

En marge de cette manifestation sportive, un hommage a été rendu à Mme Saâdia Belmir, magistrate et spécialiste en droit, pour son riche parcours sur les plans national et international.

L'association "Femmes, réalisations et valeurs", créée en 2005, vise, entre autres, à faire du sport un outil de promotion sociale et pour maintenir la santé physique, psychologique et mentale.