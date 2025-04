Ethiopie: Le ministère a dévoilé des perspectives d'investissement lucratives dans le secteur de l'élevage en plein essor.

<strong>Addis-Abeba, le — Selon le Département du développement des ressources animales et Halieutiques (DFHA) du ministère de l'Agriculture, le secteur de l'élevage éthiopien présente un potentiel d'investissement important, avec de vastes opportunités de croissance et de rentabilité.

Tsigereda Fekadu, responsable du DFHA au ministère, a déclaré à ENA que le gouvernement mettait en oeuvre des réformes majeures pour libérer le potentiel inexploité du secteur.

Avec l'un des plus importants cheptels d'Afrique, l'Éthiopie se positionne comme un acteur clé de l'élevage et des services de santé vétérinaire.

Elle a souligné que le secteur de l'élevage éthiopien contribue actuellement à hauteur de 26 % au PIB agricole et joue un rôle essentiel dans l'emploi et les moyens de subsistance, en particulier pour les agriculteurs et les communautés pastorales.

Lors de son exposé sur les efforts déployés, elle a souligné que le ministère mettait en oeuvre des initiatives de développement de la chaîne de valeur, notamment la production d'aliments pour animaux, l'amélioration des races et l'amélioration du transport des produits d'élevage, afin de stimuler le potentiel national et d'exportation.

Des réformes sont également en cours pour attirer les investisseurs locaux et étrangers, l'accent étant mis en particulier sur la résolution des problèmes liés à l'approvisionnement en aliments pour animaux et le renforcement des infrastructures vétérinaires.

Pour encourager davantage l'investissement, le gouvernement propose une série d'incitations, notamment l'accès au foncier, des exonérations fiscales temporaires jusqu'à l'atteinte de la rentabilité, et des manuels de mise en oeuvre détaillés sur des domaines clés tels que l'alimentation animale et la santé vétérinaire.

Les politiques gouvernementales sont également affinées pour améliorer la qualité de la viande, du lait et des peaux, en tirant parti du climat favorable et de la diversité géographique de l'Éthiopie. « Le ministère de l'Agriculture s'engage à soutenir les investisseurs à chaque étape, garantissant ainsi leur réussite à long terme et leurs bénéfices mutuels », a-t-elle affirmé.