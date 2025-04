Togo: Tanja Fajon a constaté de visu les réalisations du projet

En visite officielle à Lomé, Mme Tanja Fajon, vice-premier ministre de la Slovénie et également ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie, était mercredi sur le site du 4ème Lac dans la capitale togolaise et au coeur de la Commune de Golfe 1. Elle conduisait une délégation de la représentation de l'Union européenne au Togo.

Accueillant la délégation conduite par Mme Tanja Fajon, le Maire principal de la Commune de Bè Afédomé, Joseph Koamy Gomado, est revenu sur la dynamique de décentralisation suivie depuis quelques années par le Togo. « Grâce à la politique de décentralisation impulsée par le chef de l'État, notre commune bénéficie de moyens accrus pour répondre aux défis de développement.

Le budget du Golfe 1 est passé de 3,2 milliards FCFA en 2024 à 3,7 milliards en 2025, ce qui nous permet d'engager des projets structurants pour le bien-être des populations », a indiqué l'officiel togolais, alternativement ministre du gouvernement togolais, en charge de l'Aménagement et du Développement des territoires. Parmi les projets complémentaires de celui de la construction même de ce lac artificiel, il y a celui de l'aménagement des berges du lac, financé à hauteur de 312 millions de FCFA par l'Agence Française de Développement (AFD), ainsi que la construction en cours d'un complexe sportif.

On en retient que cette infrastructure vient offrir aux jeunes togolais et encore mieux, particulière ceux de Golfe 1, un cadre d'épanouissement par le sport et intègre également des équipements adaptés aux personnes âgées. Une espérance avancée pour l'occasion par l'élu local togolais, c'est de voir l'UE pour suivre son accompagnement au Togo. « Nous espérons que l'Union européenne continuera à nous accompagner dans le développement du secteur privé lié à ce projet. La mobilisation des partenaires reste essentielle pour garantir une transformation durable de notre territoire », a-t-il dit.

Dans son mot, au cours de la cérémonie ayant précédé la visite des lieux, Mme Tanja Fajon a manifesté son enthousiasme par rapport à l'engagement du Togo et la pertinence du projet du 4ème Lac et ses projets complémentaires. Aussi, a-t-elle évoqué l'expérience récente des inondations ayant également frappé la Slovénie. « Cette visite démontre qu'ensemble, nous pouvons améliorer la vie de nos concitoyens.

La solidarité est notre force. Je suis fière de voir que l'Union européenne et le Togo construisent une coopération concrète, au bénéfice des populations », a déclaré Mme Fajon. On en retient également une attente de voir l'UE dont son pays est membre, continuer à assister le Togo, au travers de divers projets à fort impact social.

Pour information, la commune du Golfe 1, qui s'étend sur 56 km² pour une population estimée à 351 550 habitants, est historiquement confrontée à des phénomènes récurrents d'inondations, notamment dans les quartiers Anfamé, Akodesséwa-Kpota et Adakpamé. Le projet du 4e Lac, étendu sur 26 hectares, constitue aujourd'hui une réponse durable à cette problématique.

Ce vaste chantier prévoit une capacité de rétention d'eaux de 300 000 m³, adossée à un réseau de 40 kilomètres de canalisations. Son financement, évalué à 35,2 milliards de FCFA, est assuré à hauteur de 28,2 milliards par le 10e Fonds Européen de Développement (FED), avec une contribution de 7 milliards de l'État togolais, dédiée à la prise en charge des indemnisations, au déplacement de réseaux techniques, à l'entretien du canal d'équilibre et au fonctionnement des organes de coordination.

Et, outre la réduction significative des inondations au nord et au sud du lac, notamment dans la zone du Plateau, le projet du 4e Lac inscrit dans le POTE 2 (Programme Pôles Urbains Togo-UE), d'après les informations, a eu des effets positifs sur la santé publique, en contribuant à réduire la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies. Il est venu soulager les populations et leur a donné la chance de mener leurs activités économiques dans un milieu de vie plus sain.