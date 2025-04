Togo: D'ALMEIDA Amavi Elom, conseiller régional, évoque les revers d'une révision électorale précipitée et bâclée pour les populations

document

Les Enjeux d'une Révision Électorale Précipitée au Togo

La révision des listes électorales en vue des élections municipales de juin 2025 est une étape cruciale pour assurer la transparence et l'inclusivité du processus démocratique au Togo. Toutefois, une organisation précipitée et mal préparée de cette révision peut avoir des conséquences néfastes sur la représentation citoyenne et la légitimité des élus locaux.

Impact sur la Représentation Locale

Une révision bâclée réduit les chances des citoyens de participer activement à la gouvernance locale en élisant des conseillers municipaux représentatifs. Cela entrave également la possibilité de choisir librement nos maires et sénateurs, renforçant ainsi le sentiment de marginalisation politique.

Préoccupations Majeures

Plusieurs points suscitent des inquiétudes légitimes :

Calendrier Imposé Brutalement : La fixation soudaine des dates de révision, sans consultation préalable, laisse peu de temps aux citoyens pour s'organiser et participer efficacement.

Manque de Sensibilisation : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) n'a pas suffisamment communiqué pour informer et mobiliser les populations sur l'importance de cette révision.

Durée Insuffisante : Une période de trois jours, principalement en jours ouvrés, est trop courte pour permettre à tous de se faire recenser. Les travailleurs, notamment les artisans comme les coiffeuses et couturières, trouvent difficile de libérer leurs apprentis durant les heures de travail.

Propositions pour une Meilleure Organisation

Il serait judicieux de programmer la révision sur des jours incluant le week-end, tels que vendredi, samedi et dimanche, afin de faciliter la participation du plus grand nombre. Donc la prorogation d'une journée supplémentaire accordée par la CENI dans la région maritime est très insuffisante et ne résout pas le problème pour une région qui représente 50% de la population de tout le Togo..

Rôle des Partis Politiques au sein de la CENI

Les partis politiques représentés à la CENI doivent assumer pleinement leurs responsabilités pour garantir un processus électoral transparent et équitable. Si leur présence se limite à une simple figuration, pour les per diem ; il devient impératif de repenser la composition de la CENI en faveur d'une structure plus technique et vraiment indépendante.

Responsabilité des Acteurs Politiques

Il est essentiel que les partis politiques s'investissent dès le début du processus électoral, plutôt que de concentrer leurs efforts uniquement pendant les campagnes. Une élection ne se gagne pas uniquement le jour du vote, mais bien en amont, par une préparation rigoureuse et une vigilance constante.

Conséquences pour les Militants de Base

Les décisions prises au sommet ont des répercussions directes sur les cadres et militants de base. Il est crucial que certains leaders politiques, (malgré leurs ambitions personnelles et proximité avec le pouvoir en place) prennent en compte les sacrifices et les attentes de leurs membres, évitant ainsi de les réduire à de simples exécutants sans voix.

Accaparement du Pouvoir et Résultats

Malgré une mainmise sur diverses institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux et les sociétés d'État, les résultats en termes de développement culturel, sportif et économique restent en deçà des attentes. Cette concentration du pouvoir n'a pas permis au Togo de se hisser au niveau de ses voisins en matière de progrès et de bien-être des populations.

Désillusion de la Jeunesse Togolaise

Face à ce contexte, de nombreux jeunes Togolais aspirent à quitter le pays pour chercher de meilleures opportunités en Europe. Ce phénomène traduit une perte de confiance dans le système éducatif et les perspectives d'avenir offertes localement.

La Voix des Sans Voix

D'ALMEIDA Amavi Elom,

Représentant du « MMLK, La Voix des Sans Voix » au sein du Conseiller Régional Maritime/ élu dans la préfecture du Golfe (indépendant)

Animateur du groupe NGOYIYI