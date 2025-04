Ethiopie: L'ancien Premier ministre Hailemariam a exhorté l'Afrique à renforcer ses capacités nationales pour accélérer la réalisation des ODD.

<strong>Addis-Abeba, le — L'ancien Premier ministre éthiopien et actuel président du conseil d'administration de l'AGRA, Hailemariam Dessalegn, a souligné que l'Afrique doit se replier sur elle-même et renforcer ses capacités nationales pour combler le retard croissant dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Lors de l'ouverture de la onzième session du Forum régional africain pour le développement durable (ARFSD-11), le 9 avril 2025 à Kampala, en Ouganda, Hailemariam a délivré un message clé :

S'adressant aux délégués réunis au Speke Resort Convention Centre de Kampala, l'ancien Premier ministre a souligné que le continent accuse un net retard dans la réalisation des objectifs de 2030, une réalité confirmée à maintes reprises par les rapports d'étape. « Les chiffres sont très clairs », a-t-il déclaré, « mais nous voulions comprendre les raisons de cette situation. »

Selon lui, la racine du problème réside dans deux défis majeurs : le manque de capacités d'exécution au sein des pays africains et l'érosion du modèle de financement international défini dans le Programme d'action d'Addis-Abeba. Il a souligné que l'Afrique doit cesser de dépendre de promesses d'aide extérieure qui ne se sont jamais concrétisées.

Hailemariam a exhorté les pays africains à se concentrer sur le renforcement des capacités nationales pour favoriser le développement durable. « Nous devons nous concentrer sur nos capacités nationales », a-t-il déclaré avec fermeté, lançant un appel à une nouvelle ère d'autonomie, de coopération régionale et d'innovation locale. Ses remarques faisaient écho au thème général du forum : « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et des données probantes pour le Programme 2030 et l'Agenda 2063 ».

En tant que plateforme régionale préparatoire, ce forum de trois jours, qui s'achèvera le vendredi 11 avril 2025, joue un rôle crucial dans la finalisation de la contribution collective de l'Afrique aux grands événements mondiaux, notamment le Forum politique de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable (FPHN) de 2025 à New York et le deuxième Sommet mondial pour le développement social en novembre 2025, garantissant que les priorités et les positions communes de l'Afrique soient clairement exprimées sur la scène internationale.