Ile Maurice: Dr. Preeyam Panchoo - «Valoriser le bien-être des individus, des communautés et du pays»

interview

Aujourd'hui, samedi 12 avril, se tient à l'Institut Cardinal Jean Margéot, l'atelier de travail/ assemblée générale de l'Emotional Well Being Institute (Mauritius). Sa présidente, le Dr Preeyam Panchoo, nous en parle.

🟦Vous lancez aujourd'hui l'Emotional Well Being Institute ? De quoi s'agit-il ?

L'Emotional Well Being Institute (Mauritius) est la représentation locale d'une institution internationale basée à Genève, officiellement lancée en octobre 2019. Cette institution promeut des programmes, des stratégies et des approches visant à valoriser le bien-être émotionnel des individus, des communautés et de la nation en général. Elle favorise un engagement positif au service du développement des sociétés. L'objectif principal de cette organisation est d'instaurer des mesures destinées à enrichir le développement émotionnel de chacun, tout en soutenant le bon fonctionnement d'un pays.

🟦Qu'est-ce qui a motivé la constitution de cet institut ?

L'institut met l'accent sur la santé mentale, psychologique et émotionnelle afin d'améliorer le bien-être des individus au sein de la société. Son objectif est de développer des structures et des approches apolitiques, ouvertes à toutes les cultures et à la diversité des nations. L'institut défend une vision globale où chacun peut se sentir heureux, épanoui, capable de tisser des relations saines et de gérer ses émotions, ainsi que sa liberté, même dans des conditions difficiles ou extrêmes. L'idée principale est de cultiver un bien-être personnel et de maîtriser ses émotions afin de transmettre des vibrations positives aux autres. Cela permet de vivre quotidiennement en harmonie, comme un peuple uni et une nation solidaire.

🟦Qui sont les membres de l'exécutif ?

Les membres de notre organisation sont des passionnés, engagés dans la promotion du bienêtre émotionnel. Ils propagent ce message avec dévouement et enthousiasme. Ces adhérents proviennent de divers horizons sociaux et professionnels: éducation, santé, forces de l'ordre, travailleurs sociaux, universitaires, enseignants, psychologues, retraités, professionnels de l'informatique, et bien d'autres secteurs. Ils partagent tous le désir de contribuer à l'épanouissement émotionnel dans un monde marqué par la diversité et l'intégration, malgré un contexte global souvent incertain et chaotique.

🟦Quels sont les objectifs de l'institut ?

L'institut poursuit des vocations universelles et intemporelles et parmi ses missions principales :

· Inspirer un changement positif auprès des individus et des communautés à travers des engagements soutenus et constructifs.

· Partager des valeurs et encourager des comportements visant à promouvoir le bien-être émotionnel, que ce soit au sein de la famille, du milieu professionnel ou dans divers secteurs de la société.

· Élaborer des approches, des modèles, des formations et des conseils en matière de bonnes pratiques afin d'aider les communautés et les organisations dans leur ensemble.

· Lors de la première conférence internationale sur le bien-être, tenue à Maurice en juillet 2023, une proposition de partenariat a été formulée pour la création d'un doctorat en bien-être émotionnel. Cette initiative vise à vulgariser ce concept et à l'intégrer dans les mentalités du grand public.

🟦Avez-vous des statistiques récentes par rapport au burn-out chez les instituteurs/enseignants à Maurice et par rapport à la violence et au harcèlement/ bullying entre élèves dans les écoles ?

Le ministère concerné travaille déjà sur une initiative qui place nos enseignants au coeur des efforts de développement et de bien-être dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. Quant au harcèlement, il est pris très au sérieux par les autorités. Des statistiques ont été présentées lors des débats parlementaires et dans la presse. Il est impératif d'éradiquer toute forme de violence dans les établissements scolaires. Cependant, les chiffres ne suffisent pas: apprendre à comprendre et à maîtriser ses émotions est essentiel pour les élèves, les chefs d'établissement, les enseignants, le personnel non enseignant, ainsi que les parents. Les écoles doivent devenir des lieux où l'on forme des citoyens équilibrés, respectueux des lois, et prêts à contribuer à l'harmonie sociale et au bien-être collectif.

🟦La pandémie du Covid-19 a-t-elle accentué ces problèmes ?

La récente pandémie a affecté chaque individu d'une manière ou d'une autre. Les recherches montrent qu'elle a eu des conséquences variées sur les plans psychologique, physique, social, émotionnel et financier. Les séquelles sont toujours visibles, et la période de relèvement est difficile. Les effets psychologiques et émotionnels continuent d'être ressentis à divers niveaux. Un effort collectif, regroupant diverses ressources, est indispensable pour soutenir les personnes affectées. Une collaboration avec des partenaires ministériels, des universités, des organisations comme le Rotary et des experts internationaux est en cours afin de proposer de nouvelles initiatives adaptées.

🟦Qui va financer vos activités ?

En tant qu'association à but non lucratif, nos membres contribuent par le biais de cotisations annuelles. Par ailleurs, nous sommes affiliés au Global EWBI de Genève, ce qui nous permet d'accéder à des financements partiels après approbation des projets. Des collectes de fonds au niveau national sont également envisageables.