Soudan: Le gouvernement condamne fermement les attaques des milices contre le camp de personnes déplacées de Zamzam

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a annoncé samedi la condamnation catégorique par le Soudan des attaques odieuses commises par les milices rebelles des Forces de soutien rapide contre des civils innocents dans le camp de Zamzam et à El Fasher.

Il a déclaré que ces attaques brutales ont entraîné un grand nombre de morts et de blessés, y compris des femmes et des enfants.

Al-Eaysir a expliqué dans un message publié sur sa page Facebook que cette affaire constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de tous les accords et traités pertinents qui protègent les civils dans les conflits armés.

Exprimant la pleine solidarité du gouvernement avec les victimes et leurs familles, et condamnant dans les termes les plus forts ce comportement barbare et inhumain. Le gouvernement appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales face à ces atrocités, et réaffirme son engagement indéfectible à défendre les droits de son peuple et à poursuivre sa lutte légitime contre ces milices criminelles jusqu'à ce que tous les mercenaires soient expulsés du territoire soudanais.

Al-Eaysir a souligné que ces attaques intenses menées par la milice soutenue par les Émirats arabes unis ont eu lieu quelques heures seulement après la réunion de la Cour internationale de justice et qu'elles visaient des civils dans le camp de Zamzam pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays et dans la ville d'El Fasher dans l'État du Nord-Darfour./OSM