Soudan: Le Représentant permanent du Soudan à Genève rencontre le Président du CDH et examine les crimes commis par la milice FSR

Genève — Le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, l'Ambassadeur Hassan Hamid Hassan a rencontré le Président du Conseil des droits de l'homme, l'Ambassadeur suisse Gerhard Lauber, où il l'a informé de l'escalade des attaques contre les civils par les milices rebelles et de leurs opérations terroristes contre les installations de services stratégiques, en particulier les installations électriques et les aéroports civils. Cela fait suite aux défaites successives subies par les milices face aux forces armées soudanaises et, derrière elles, par le peuple soudanais de tous horizons.

Son Excellence a également passé en revue les détails des souffrances des civils et des prisonniers dans les prisons et les centres de détention de la milice, qui ont été découverts après la libération de Khartoum.

Le Représentant permanent a également examiné la position du gouvernement sur la conférence qui sera organisée par la Grande-Bretagne la semaine prochaine, où il a critiqué les justifications de l'exclusion du gouvernement soudanais de la participation et de l'invitation des Émirats arabes unis, qui sont impliqués dans le financement de la milice et la soutiennent avec des armes et du matériel militaire.

De son côté, le Président du Conseil (le Représentant permanent de la Suisse) a affirmé qu'ils suivaient de près l'évolution de la situation sur le terrain et les souffrances des civils et des installations de service, exprimant ses regrets à ce sujet et exprimant son espoir que le Soudan surmontera cette crise. Il a souligné dans ce contexte le suivi et l'attention dont a bénéficié la participation du Soudan aux travaux du Conseil des droits de l'homme lors de sa dernière session./OSM