Maroc: Vernissage de l'exposition 'Assilah's ART Seasons 2024'

Assilah — Le vernissage de l'exposition "Assilah's Art Seasons 2024" a eu lieu, samedi soir à la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales d'Assilah, en présence d'un parterre d'artistes, d'intellectuels et d'amateurs de l'art et de la créativité.

Organisée dans le cadre de la session de printemps de la 46è édition du Moussem culturel international d'Assilah, cette exposition met en avant la collection d'art privée de la Fondation du Forum d'Assilah, qui a été créée grâce aux différents ateliers d'art organisés durant l'année 2024.

L'exposition, qui se poursuivra jusqu'à mi-septembre prochaine, donne à voir environ 60 œuvres réalisées par de talentueux artistes issus de plusieurs pays, à savoir les Emirats Arabes Unis, le Bahrein, le Royaume-Uni, l'Egypte, la France, le Sénégal, l'Espagne, la Syrie et le Maroc, ainsi qu'une vingtaine d'œuvres d'enfants réalisées dans le cadre de l'atelier "Talents du Moussem".

Parmi les artistes exposants figurent Sanae Sarghini Aida, Abdelkader Melehi, Abdessamad Bouyesramen, Tarek Faitah, Souhail Benazzouz, Sara Ahlaloum, Mustapha Alami et Saoussan Melehi du Maroc, ainsi que plusieurs artistes étrangers, dont Valérie Herbin (France), Flor Horjalez Francia (Espagne), Amy Célestine Ndione (Sénégal), Khaled Al Saai (Syrie/Emirats arabes unis), Ali Ali Sultan (Syrie/Espagne), Loubna Al Ameen (Bahrein) et Nazli Mazkour (Egypte), dont les créations mêlent portraits, figures, paysages éclatants et natures mortes, plongeant les visiteurs dans un monde empreint de charme et de beauté, et où les arts plastiques se révèlent dans toute leur richesse et leur diversité.

Cette exposition invite ainsi le public à découvrir des peintures variées et colorées, qui sont l'oeuvre de talentueux artistes de divers horizons et de différentes sensibilités.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a souligné que cette exposition, qui met en lumière la collection d'art privée de la Fondation du Forum d'Assilah, constitue l'occasion pour le public de découvrir des oeuvres d'art créées par des artistes passionnés et engagés en provenance de plusieurs pays, en particulier des Emirats Arabes Unis, de Bahrein, du Royaume-Uni, de l'Egypte, de l'Espagne, de la France, du Sénégal et du Maroc, qui ont pris part aux différents ateliers et résidences artistiques, organisés en 2024 dans le cadre du Moussem d'Assilah.

Cette exposition, a-t-il enchainé, propose aux visiteurs une réelle immersion dans un univers unique empreint de magie, de beauté et de sérénité, soulignant que le public aura également l'occasion d'apprécier les créations des enfants du Moussem.

Pour sa part, l'artiste zailachi Abdelkader Melehi a exprimé sa joie de voir ses œuvres réalisées, dans le cadre de la 45ᵉ édition du Moussem culturel d'Assilah, exposées au regard des passionnés de l'art et de la créativité.

Selon lui, cette exposition se veut l'occasion de célébrer le talent et la créativité de plusieurs artistes de renommée nationale et internationale, qui ont participé aux ateliers d'arts plastiques, organisés dans le cadre des sessions de printemps, d'été et d'automne du 45è Moussem d'Assilah, notant que ces ateliers offrent aux artistes l'opportunité de partager leurs expériences, leurs idées et leurs connaissances dans ce domaine.

M. Melehi a, par ailleurs, fait savoir qu'il a abordé le thème de l'eau dans ses œuvres exposées, qui s'articulent autour d'un travail graphique sur l'homme à travers son histoire, son existence et son rapport avec les autres êtres vivants sur terre et la nature.

Il a ainsi invité les habitants et visiteurs d'Assilah à venir découvrir et apprécier des oeuvres haut en couleurs créées par des artistes talentueux et innovants, issus d'horizons divers et d'écoles artistique différentes.

De son côté, l'artiste-peintre Kawtar Echrigui, encadrante de l'atelier des "Talents du Moussem", a relevé que cette exposition vise à célébrer les réalisations des enfants bénéficiaires de l'atelier, soulignant que ces "artistes en herbe" ne cachent pas leur joie de voir leurs oeuvres exposées aux côtés des créations d'artistes confirmés.

Mme Echrigui a relevé que cette exposition présente environ 20 oeuvres réalisées par des enfants de 5 à 16 ans, notant que ces créations incarnant la sensibilité et la créativité enfantines.

Il est à noter que l'émergence du tout premier atelier d'arts plastique à Assilah a eu lieu l'été 1978 lors de la 1ère édition du Moussem culturel international d'Assilah. Cette initiative a été conçue par les regrettés Mohamed Benaissa, fondateur du Moussem d'Assilah, et l'artiste Mohamed Melehi.

Au fil des éditions, ces ateliers sont devenus un lieu de rencontre entre artistes et critiques, offrant un terrain fertile pour concilier leurs expériences créatives et partager leurs aspirations artistiques.

Cette session, qui se tient du 5 au 20 avril, est consacrée aux arts plastiques, avec au programme des expositions et des ateliers artistiques mettant en vedette des artistes venus du Maroc, de Bahreïn, d'Espagne, de Syrie, de Roumanie, de Belgique et du Royaume-Uni.

Elle est marquée aussi par l'organisation de l'atelier des talents du Moussem et de l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.