Maroc: Marrakech - Remise des Trophées Excellence Achats

Marrakech — La cérémonie de remise des Trophées Excellence Achats a eu lieu samedi à Marrakech, dans le cadre de la première édition des Assises de l'Excellence Achats, initiées par le Conseil national des achats (CNA-Maroc) en partenariat avec le CNA-France.

Ces prix visent à valoriser les initiatives remarquables et les acteurs engagés dans la transformation de la fonction achats au Royaume.

Ainsi, le Trophée des "Bonnes Pratiques Achats" a été attribué à Attijariwafa Bank pour l'exemplarité de ses pratiques en matière de gestion et de performance achats, alors que le Prix de "l'Innovation Achats" a été décerné à Marjane pour sa capacité à intégrer des solutions innovantes au service de la fonction achats.

La Société Générale a de son côté, remporté le Trophée des "Achats de Prestations Intellectuelles", en reconnaissance de sa structuration et sa stratégie dans le freelancing.

Le Trophée "Développement Achats" a quant à lui, été remis à Mitrab Abdellatif, président du groupe ONA Maroc, pour son implication, son expertise et sa contribution au rayonnement de la fonction achats au Royaume.

Le CNA-France, représenté par son président Jean-Luc Barras, s'est vu décerné "le Prix de l'Amitié", en reconnaissance du partenariat entre les deux structures, tandis que le Trophée du "Premier Partenaire Public" a été attribué à la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) de Marrakech-Safi.

Le Prix du "Premier Partenaire Centre de Formation Achats" est revenu à l'École supérieure des industries du textile et de l'habillement (ESITH), en tant qu'établissement pionnier dans la formation en achats au Maroc.

Le Trophée d'Engagement au sein du CNA Maroc a été remis à Abdelkrim Gassib, membre du Comité de direction (CODIR), pour son implication continue depuis la création du CNA Maroc.

De son côté, le Prix "Coup de Coeur" a été décerné à Nassim Belkhayat, Président-directeur général de NEO MOTORS, pour son parcours inspirant et sa vision industrielle engagée, alors que les "Trophées Partenaire" ont été attribués à "SEMS", "Cost House Maroc" et "Freelance.com Maroc", trois prix remis aux partenaires clés pour leur soutien essentiel dans la réussite de cette première édition.

Organisée sous le thème "Unis pour des achats éthiques et durables", la première édition des Assises de l'Excellence Achats a été une occasion d'échanges et de réflexion visant à accompagner la transformation des pratiques achats dans un contexte marqué par l'innovation technologique, la digitalisation et les impératifs de responsabilité sociétale.

Les participants à cet événement économique ont débattu de thématiques relatives, notamment aux "Achats de demain : entre intelligence artificielle, digitalisation et RSE", "La modernisation et l'efficience des achats publics au Maroc", ainsi que "Les achats de prestations intellectuelles et freelancing : cap sur l'excellence".