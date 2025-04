Maroc: 7e session de la Commission mixte maroco-omanaise - Signature de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes exécutifs

Mascate — Le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman ont signé, dimanche à Mascate, à l'occasion de la tenue de la 7e session de la Commission mixte maroco-omanaise, plusieurs textes juridiques destinés à renforcer le cadre régissant les relations de coopération entre les deux pays.

Il s'agit de :

- Un mémorandum d'entente entre le ministère du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc et le ministère omanais des Transports relatif à la reconnaissance des certificats délivrés conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), ainsi que ses amendements.

- Un mémorandum d'entente dans le domaine des énergies renouvelables entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable du Royaume du Maroc et le ministère des Énergies et des mines du Sultanat d'Oman.

- Un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture, des Sports et de la Jeunesse du Sultanat d'Oman dans le domaine du sport et du sport scolaire.

- Un mémorandum d'entente dans le domaine de la digitalisation et de l'échange d'expertises entre le ministère de la Justice du Maroc et la Cour suprême du Sultanat d'Oman.

- Un programme exécutif du mémorandum d'entente dans le domaine touristique entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire du Royaume du Maroc et le ministère du Patrimoine et du tourisme du Sultanat d'Oman au titre de l'année 2025.

Au terme des travaux de cette session, les deux pays ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des relations bilatérales et à leur évolution positive, en consécration de la volonté politique et des Hautes Orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère le Sultan d'Oman Sa Majesté Haitham Ben Tariq, que Dieu Les préserve, qui veillent à hisser ces relations à des niveaux supérieurs et à des horizons plus larges, à même de leur insuffler une forte dynamique en phase avec les aspirations des deux dirigeants et des deux peuples frères.