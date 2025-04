Maroc: Festival des Nomades - M'Hamid El Ghizlane vibre aux rythmes du désert lors de la 3ème journée

M'Hamid El Ghizlane — La 20e édition du Festival international des Nomades s'est poursuivie samedi soir, au coeur de M'Hamid El Ghizlane, avec une soirée artistique d'exception, placée sous le signe de la diversité et d'une effervescence festive.

La soirée s'est ouverte avec la troupe de Regba "Ahl Essalam" de Zagora, qui a fait vibrer l'assistance aux rythmes des arts sahariens, mêlant chants en choeur et mélodies énergiques, rappelant la richesse du patrimoine culturel nomade.

Le relais a ensuite été pris par l'artiste Saïd Cherradi et son groupe, qui ont plongé les festivaliers dans l'ambiance chaleureuse du désert hassani, faisant résonner des sons puisés dans la tradition bédouine.

Le point culminant de la soirée a été l'entrée sur scène du légendaire groupe Nass El Ghiwane, dont la prestation a été acclamée en standing ovation. Les spectateurs ont aussitôt repris en choeur les refrains, dans un élan de nostalgie et de communion autour d'une musique engagée et d'un patrimoine qui a marqué plusieurs générations.

Le groupe a interprété ses morceaux les plus emblématiques, ravissant les fans de longue date ainsi que les nouveaux admirateurs.

La bande "Mercut" a ensuite investi la scène, proposant une prestation métissée, inspirée à la fois de l'Orient, du Maghreb et de l'Anatolie, avant de céder la place au groupe "Imarhan Timbuktu", venu du Mali et de France, dont les musiciens ont su marier le blues touareg et le rock moderne.

La soirée s'est achevée avec la voix envoûtante de Brahim Laghfiri, qui a présenté une prestation vibrante aux couleurs du désert, invitant à un voyage vers les racines profondes du lieu et la chaleur de ses habitants.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette soirée, l'artiste Said Cherradi s'est dit fier de prendre part à cette édition d'envergure, mettant en avant le rôle notable du festival dans la mise en valeur et la promotion de la culture hassanie et saharienne, en tant que partie intégrante de l'identité marocaine unissant le Nord et le Sud.

Par ailleurs, l'artiste a fait savoir que ses titres inspirés de la mémoire hassanie ne sont pas uniquement une création artistique, mais une célébration renouvelée de l'appartenance à un pays multiculturel enraciné dans son histoire saharienne.

De son côté, M. Laghfiri a fait part de sa joie de participer à cet événement culturel organisé par sa ville natale, notant que M'Hamid El Ghizlane est loin d'être un simple point de transit, mais un lieu de rencontre et de partage.

Il a également salué le rayonnement culturel de la ville et la créativité dont elle fait preuve au fil des différentes éditions du festival.

Cette soirée a couronné une journée riche en activités organisées dans le cadre de cette manifestation culturelle qui continue de consolider sa position de lieu de rencontre des cultures, d'espace de tolérance et de plateforme célébrant le Sahara dans toute sa splendeur.