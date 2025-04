Afrique: Rabat - Appel au renforcement des rôles de la presse dans l'accompagnement des grands chantiers du Royaume (colloque)

Rabat — Des participants à un colloque national, organisé samedi à Rabat, ont appelé à l'adoption d'une approche participative pour renforcer les rôles du secteur de la presse nationale afin d'être au diapason des grands chantiers en cours dans le Royaume.

Les intervenants à cette rencontre, organisée par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), ont souligné l'importance de la fédération des efforts et de la coordination entre les différents acteurs pour faire face aux défis croissants qui entravent le développement de la presse nationale à la lumière des mutations numériques accélérées et des nouveaux enjeux y afférents.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FMEJ, Mahtat Rakas, a souligné l'importance de la presse eu égard de son rôle central dans la consécration du processus démocratique et du développement du Royaume et la défense de ses causes, insistant sur l'importance d'un dialogue productif autour des défis liés à cette profession.

Pour sa part, Mustapha Amdjar, directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a relevé l'importance de la presse en tant qu'un outil majeur de la démocratie, faisant savoir que les écueils auxquels est confronté le secteur, tant au Maroc que dans les autres pays du monde, requièrent de prospecter des approches non conventionnelles pour y faire face suivant une nouvelle vision et d'instaurer un cadre médiatique développé à même d'accompagner la transition numérique.

Et d'ajouter que le ministère de tutelle oeuvre à l'amélioration des textes de loi afin de créer un environnement médiatique idoine et au développement des mécanismes de financement et de soutien à la presse, mettant l'accent sur l'importance de concevoir des solutions innovantes, à l'instar d'ériger le secteur de la publicité en levier essentiel pour le financement des établissements médiatiques.

Dans le cadre de cette rencontre, qui a connu la participation d'anciens ministres, de juristes et d'éminents professionnels des médias, les autres interventions ont souligné l'impératif de l'émergence d'une presse nationale en mesure d'accompagner les aspirations de développement et de la mise en place d'une vision claire pour le soutien dédié au secteur.

Les intervenants ont également plaidé pour l'accompagnement des entreprises de presse pour être en phase avec la transition numérique et pour pouvoir adapter leur modèle économique aux nouveaux défis.

Ce colloque a été aussi l'occasion d'aborder plusieurs questions liées au secteur, entre autres, l'éthique professionnelle, la liberté d'opinion et d'expression et la lutte contre les fake-news.