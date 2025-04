Kaolack — La structure du pain constitue un "gros problème" pour les boulangers, a affirmé, samedi, à Kaolack (centre), le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), Amadou Gaye, appelant à des discussions avec le gouvernement.

"Le plus gros problème dans notre secteur, c'est la structure du pain et il faut qu'on en discute", a noté le président de la FNBS, qui s'exprimait au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, l'une des étapes d'une tournée nationale pour y tenir une réunion décentralisée du Conseil d'administration de leur structure.

L'objectif était de discuter pour trouver des solutions face à la "crise du pain" qui sévit au Sénégal. Selon lui, l'énergie solaire fait partie des solutions pour faire face au diktat à la hausse du prix de l'électricité.

"Le problème du Sénégal dans ce secteur de la boulangerie, c'est l'applicabilité de la réglementation du décret 22-77 pour laquelle nous avons relevé beaucoup d'interprétations de la part des autorités qui devaient se charger de cette applicabilité", a souligné Amadou Gaye.

Rappelant que l'Etat du Sénégal considère le pain comme un "produit social", il estime "nécessaire" d'homologuer tous les produits qui entrent dans la production du pain notamment la farine, la levure, les améliorants, l'électricité pour laquelle il faut avoir une tarification spécifique et spéciale.

"Nous avons proposé des solutions de financement à des structures comme l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et une banque de la place, pour permettre aux boulangers d'avoir un financement rapide et sécurisé", a fait valoir M. Gaye.

A l'en croire, au Sénégal, les boulangers sont fatigués puisqu'ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils ont décidé de lancer un appel aux autorités du pays pour qu'elles prennent que le prix du pain n'est pas à son bon niveau.

"Il faudrait impérativement des accompagnements de l'Etat pour soulager les boulangers si l'Etat dit que le prix du pain ne doit pas bouger. Il y a des mesures immédiates, surtout sur la fiscale, sur les intrants et sur la diminution de la pression fiscale dans nos entreprises", a-t-il insisté.

Gaye, qui a plaidé pour l'assainissement du secteur de la boulangerie a signalé que cette pression fiscale a fait que beaucoup de boulangers ont fermés. "L'assainissement du secteur de la boulangerie est une obligation. Il y a un décret qui doit le faire mais le constat que nous avons fait, c'est que les gens ouvrent des boulangeries comme ils veulent. Et le ministre de l'Industrie et du Commerce gardent les bras croisés", a-t-il déploré, préconisant la fermeture des boulangers qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.

"Dans ce pays (le Sénégal), il faut faire preuve de fermeté pour faire respecter la réglementation. Je peux vous assurer que si nous arrivons à faire respecter la réglementation, nous protégerons le consommateur et nous parviendrons à avoir un pain de qualité, assurer la traçabilité du produit et protéger nos industries afin de préserver les emplois", a-t-il poursuivi.

Il soutient que si l'Etat du Sénégal ne prend pas des mesures dans les meilleurs délais immédiats, le secteur de la boulangerie va mourir, parce que les boulangeries vont fermer.