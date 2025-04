Sénégal: UGB - Mabouba Diagne optimiste pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire

Saint-Louis — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a affiché, samedi, son optimisme quant à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire fixés par le gouvernement, "convaincu" que les différents acteurs peuvent "réussir ensemble de très belles choses".

"Je suis absolument convaincu que nous pouvons réussir ensemble de très belles choses", a notamment déclaré à la presse le ministre, parrain de la cérémonie de graduation de l'Unité de formation et de recherche des Sciences agronomiques, d'aquaculture et de technologie alimentaire des sciences agronomiques, d'aquaculture et de technologie alimentaire (UFR S2ATA).

"'J'ai senti que les étudiants ont voulu innover et ont parlé d'agroécologie, d'économie circulaire de développement durable tout en ayant l'ambition de produire au Sénégal ce que nous consommons", a dit M. Diagne, ajoutant : "En tout cas, j'ai confiance en cette jeunesse, en ce nouveau gouvernement, en notre expertise locale et la qualité du corps professoral le montre".

Mabouba Diagne a assuré que "l'avenir du Sénégal est un avenir très radieux". Rappelant ses débuts difficiles à l'université, il invite les étudiants à persévérer dans les études estimant que "l'éducation est un ascenseur social".

Il a cité son cas avec toutes les étapes franchies depuis 1990, année où il a foulé pour la première fois le sol de l'UGB pour ses études supérieures. Il a rendu à ses professeurs comme Mary Teuw Niane qui lui ont inculqué le goût de l'effort et de la réussite.

Le directeur de l'UFR, Agri Pr Faroh Niasse, a rappelé que cette cérémonie regroupe des promotions diverses parce qu'elle n'a pas été organisée depuis dix ans pour des raisons économiques et de calendrier universitaire chargé.

Il a mis l'accent sur l'importance de développer les compétences afin d'arriver à la souveraineté alimentaire et diminuer la dépendance aux importations de riz notamment en provenance d'Inde.

Créée en 2010, l'UFR S2ATA forme des cadres compétitifs dans quatre départements clés en aquaculture, production animales et élevage, productions végétales et agronomie et technologie agro-alimentaire.