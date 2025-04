Sénégal: Salon des inventions de Genève - La délégation sénégalaise remporte dix médailles

Dakar — La délégation sénégalaise ayant pris part au 50ème Salon international des inventions de Genève (Suisse) a obtenu dix distinctions dont 5 médailles d'or, une médaille d'argent et quatre de bronze sur les 12 présentés, a-t-on appris du ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation.

Douze inventeurs sénégalais ont été sélectionnés par appel à candidatures pour représenter leur pays au 50ème Salon international des inventions de Genève (Suisse) qui s'est tenu du 9 au 13 avril 2025. "Dix parmi eux ont été primés avec 5 médailles d'or, dont 4 avec félicitations du jury, au terme de ce salon qui a pris fin dimanche", indique un communiqué transmis à l'APS.

La chercheure Nafissatou Diop qui a présenté une machine automatisant le décorticage, l'extraction et le raffinage du "ditax", un fruit riche en vitamine C, a obtenu la médaille d'or. Cette invention remplace le procédé manuel long et inefficace, offrant une pulpe de qualité pour l'industrie agroalimentaire et facilitant la production à grande échelle, ajoute le texte.

Diouma Kobor, médaillé d'or, a présenté un champ photovoltaïque curviligne et linéaire (CPCL) pour alimenter des sous-stations ferroviaires, des stations de recharge rapide et des zones agricoles. Elle utilise les voies ferrées, autoroutes et clôtures inutilisées, fournissant de l'énergie solaire tout en réduisant l'impact environnemental.

Cheikhou Kane qui a présenté un procédé de traitement des phosphates d'alumine pour produire des engrais granulés (NPK), de l'alumine pure et des rejets utilisables dans le BTP, a été primé également primé avec une médaille d'or.

L'innovation "JokkoSanté", présentée par Adama Kane a obtenue la médaille d'or. C'est un système de paiement numérique sécurisé dédié à la santé : les dépenses de santé (achats, dons, assurances) sont traçables de bout en bout. Les quatre lauréats ont obtenu les félicitations du jury.

L'inventeur Oumar Fall Haidara a obtenu une médaille d'or pour son invention sur le "moteur à réactions couplant forces fondamentales (magnétiques, gravitationnelles) pour générer une propulsion".

L'appareil automatique pour mesurer la vitesse de sédimentation sanguine, destiné aux hôpitaux de Adama Faye, a obtenu la médaille d'argent.

Les inventeurs Thiouroupe Sène, Mouhamed Sy, Cheikhouna Lô et Moustapha Ngom ont obtenu la médaille de bronze pour leurs inventions facilitant le battage et le vannage de l'arachide, le développement d'un système de vaccination, une voiture solaire autonome et une technologie transformant les déchets plastiques.