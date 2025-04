Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - USM - A la force du poignet !

Les Usémistes tenteront d'aligner un 3e succès de rang à Tataouine

Avec une attaque qui crache le feu, forte de 19 buts signés en 9 matchs disputés, les gars du Ribat poursuivent leur bonhomme de chemin et caracolent en compagnie de l'EST. Cerise sur le gâteau, les Bleus ont aussi validé sur un autre tableau, celui de la Coupe de Tunisie où l'USM a accédé aux huitièmes après sa victoire aux dépens de la JSO.

Aujourd'hui donc, les hommes de Faouzi Benzarti iront défendre leur leadership à Tataouine, là ou l'UST, lanterne rouge, jouera sa survie à quelque cinq rondes du terme. Equipe qui sait voyager, comme en attestent ses victoires à Gafsa contre El Gaouafel, et récemment à Zarzis face à une coriace formation de l'ESZ, l'USM visera naturellement la passe de trois. A Tataouine donc, l'USM espère décrocher une troisième victoire consécutive en championnat, histoire de ne pas céder du terrain à la négociation de la dernière ligne droite de la compétition.

Et avec la ferme intention d'empocher trois points à Tataouine, l'USM jouera forcément l'attaque sans pour autant délaisser ses bases arrières. Avec un moral au beau fixe et des ambitions légitimes, les Bleus se produiront donc en conquérants, et Faouzi Benzarti a bien l'intention de «muscler» la feuille de match cet après-midi, offrant par là même davantage de solutions offensives à l'équipe. Avec deux victoires consécutives dans l'escarcelle, deux «clean sheet» qui donnent des envies de série, l'USM se sent forcément forte, tourne même au «Super» avec un rendement offensif qui en dit long sur les dispositions du groupe et le dispositif adopté. Plus de confiance, de concurrence et plus de Hazem Mastouri aussi, l'USM est en avance sur le printemps-été et espère le confirmer par une troisième victoire de rang.

L'apport des internationaux

Passons à présent au onze pressenti. On ne change pas une équipe qui gagne et coach Faouzi Benzarti le sait mieux que quiconque. Sauf qu'il devra composer avec l'absence du latéral Fourat Soltani qui a écopé d'un carton rouge face à l'ESZ, ce qui ne devrait pas toucher outre mesure l'équilibre de l'équipe. Volet atout en défense cette fois-ci, toujours en marge du dernier match face à l'ES Zarzis, le staff ne peut qu'être ravi de l'apport offensif de l'axial Dhia Jouini, double buteur et forcément en hausse à ce stade du championnat. Avec une ossature installée depuis quelque temps déjà, l'USM se produira à Tataouine forte de constantes au niveau des trois lignes de jeu.

Devant Abdesslem Hlaoui, l'on retrouverait Fabrice Zeguei et Dhiaeddine Jouini dans l'axe, Mahmoud Ghorbal sur le flanc droit, Youssef Herch, voire Raed Jaziri sur le côté gauche, Moez Hadj Ali, le capitaine Moses Orkuma et Louay Trayi au milieu, et enfin, le trio Aymen Harzi, Hazem Mastouri et Youssef Abdelli, quoique l'ailier droit Malcolm Elhmidi soit opérationnel. Avec trois internationaux en pleine possession de leurs moyens, les Mahmoud Ghorbel, Hazem Mastouri et Abdeselem Hlaoui. Une défense qui maîtrise les risques, une solide charpente d'équipe, un maître à jouer en la personne de Houssem Hadj Ali et un Aymen Harzi hyperactif sur son couloir de prédilection, l'USM a forcément des atouts à faire valoir cet après-midi à Tataouine.