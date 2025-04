Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - EST - Des absences de taille

Les "Sang et Or" retrouvent cet après-midi l'ambiance du championnat alors qu'ils restent sur une élimination amère en Champions League. Une mission rachat qui s'annonce difficile d'autant que l'effectif est amoindri. Six joueurs cadres manquent à l'appel.

Les entraîneurs les plus avertis le savent pertinemment : les absences pour cause de blessure et de suspension font partie du jeu. Sauf qu'il y a des matchs qu'il ne faut rater pour rien au monde, comme celui de tout à l'heure. Un match sous le signe du rachat. En effet, les "Sang et or" retrouvent cet après-midi l'ambiance du championnat alors qu'ils restent sur une élimination au goût amer en quarts de finale de la Ligue des champions.

Belaïli, Tougaï, Sasse et les autres...

Cet après-midi, l'Espérance accueillera EGSG alors que l'effectif enregistre des absences de taille. Six joueurs cadres manquent à l'appel. Youssef Belaïli est suspendu pour deux matchs par la Lnfp. Quant à Hamza Jelassi, Yan Sasse, Onuche Ogeblu et Aboubacar Diakité, ils sont suspendus pour somme d'avertissements. Enfin, Mohamed Amine Tougaï est forfait pour cause de blessure. Il a contracté une blessure musculaire lors du dernier match disputé contre Mamelodi Sundowns en quart de finale retour de la Ligue des champions. Le joueur s'est forcé à continuer le match. Cela dit, il sera absent pour une certaine période. Le staff médical n'a pas encore déterminé la période de repos dont le joueur a besoin.

Une faible marge de manœuvre

Avec toutes ces absences, Maher Kanzari voit sa marge de manœuvre largement amoindrie. Malgré cela, il n'a pas vraiment le choix. Il doit faire avec les moyens du bord. Il est appelé à booster le moral de ses joueurs et amener ceux qui fouleront tout à l'heure la pelouse du stade de Radès à faire une bonne réaction en alliant résultat et manière.

Tout à l'heure, on retrouvera Ben Saïd dans les bois. Ben Hmida devra intégrer la charnière centrale et sera associé à Smiri. Bouchniba ou Ben Ali et Ben Mohamed seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. L'entrejeu sera composé de Guenichi, Tka et Konaté. Jebali et Mokwana apporteront leur soutien à Jabri ou Rodrigues en pointe.