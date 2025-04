Gabon: Eric Danny Mouelet au coeur de la mobilisation et sensibilisation des électeurs à Koulamoutou et environs

Tout est bien qui finit bien. La campagne électorale s'est déroulée sans heurt sur toute l'étendue du territoire. A Koulamoutou, comme partout ailleurs, Eric Danny Mouelet, en sa double qualité de Coordonnateur provincial du Rassemblement des Bâtisseurs et Président du Mouvement Logovéen pour le Développement et la Culture, a salué la prise de conscience des populations, qui elles, soutiennent leur "Bâtisseur en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema"

Il a fait de la "mobilisation et sensibilisation", son cheval de bataille. Eric Danny Mouelet, Coordonnateur provincial du Rassemblement des Bâtisseurs et Président du Mouvement "Logovéen pour le Développement et la Culture", a choisi être plus proche des populations du premier et du deuxième arrondissement de la commune de Koulamoutou. Il a reçu un accueil chaleureux, partout où il était attendu. Le message était partout le même ou presque. "Soutenir les actions du Bâtisseur en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema, aller retirer les cartes d'électeur, se rendre dans les bureaux de vote pour lui accorder les suffrages".

Le Coordonnateur provincial du Rassemblement des Bâtisseurs s'est dit confiant tout en exprimant sa sérénité quant au message délivré aux populations des deux arrondissements. "Nous avons repris la main pour pouvoir galvaniser les électeurs de façon que le vote du 12 avril soit cash au niveau de la province de l'Ogooué-Lolo pour le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema"

S'adressant aux populations lors des différentes causeries, Eric Danny Mouelet, en bon pédagogue, ne manquait pas de rappeler à toutes fins utiles, les actes posés par l'actuel candidat." Le coup de libération qui a été opéré le 30 août 2023 sans effusion de sang est un acte salvateur". Ce coup de libération a permis aux Gabonais, de sortir du joug de l'immoralité, du mépris, de la condescendance, des détournements des deniers publics, de l'impunité et bien d'autres maux qui minaient le pays. Le Gabon qui était devenu la risée des autres pays, devient petit à petit, une fierté. Son essor vers la félicité se construit en toute confiance et sérénité, soutient sans ambages, le Président du Mouvement Logovéen pour le Développement et la Culture.

Aus

si, Eric Danny Mouelet, n'a-t-il pas manqué de souligner que de nombreux chantiers sont en cours à travers la province de l'Ogooué-Lolo en particulier, et sur toute l'étendue du territoire national, en général. "Il y a un travail de fourmis qui a été fait en seulement 19 mois . Les chantiers sont visibles et palpables. La construction d'une université, d'une banque, de l'ANPI, un guichet pour le cadastre et bien d'autres, l'ouverture d'un lycée, sont autant d'actions concrètes. Accordons les suffrages au bâtisseur en chef ce 12 avril 2025 pour qu'il parachève en beauté, ce qu'il a commencé".

Le message du Coordonateur provincial était clair : maximiser les chances, mobiliser, sensibiliser les populations à aller, non seulement retirer les cartes d'électeur, mais surtout se rendre dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen en faveur de Brice Clotaire Oligui Nguema.