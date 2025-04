Burkina Faso: Zind Naaba Appart Hôtel - Une journée d'immersion dans le confort et le service d'excellence

La direction générale de la chaine hôtelière Zind Naaba a organisé une journée portes-ouvertes de Zind Naaba Appart Hôtel de Ouaga 2000, le vendredi 11 avril 2025.

Avant l'ouverture officielle de l'hôtel Zind Naaba Appart Hôtel l'ex-Joly Hôtel rénové par le Groupe Ebomaf prévue pour le 30 avril prochain, la direction générale de ladite structure a initié une journée portes-ouvertes, le vendredi 11 avril 2025. L'optique est de faire découvrir les potentialités, le confort des services que l'établissement va offrir à ses hôtes pour un séjour inoubliable. Ainsi, de 11 heures à 19 heures, les futurs potentiels clients de l'hôtel ont eu l'opportunité de découvrir chacun de ses recoins à travers des visites guidées. Ils ont également eu droit à des présentations et démonstrations qui mettent en lumière leurs différentes prestations et offres.

« Aujourd'hui, nous ouvrons grand nos portes et nos coeurs pour vous faire découvrir un lieu d'exception, un espace où le raffinement rencontre l'authenticité et où chaque détail est pensé pour votre confort », s'est adressée, la directrice générale de Zind Naaba Appart Hôtel, Djamila Bonkoungou, aux visiteurs.

Pour elle, les appartements et suites haut de gamme allient modernité et tradition tout en offrant à leurs hôtes « une expérience unique où le confort et le service d'excellence sont une priorité absolue ». Ainsi, cette journée portes-ouvertes est une occasion de vivre pleinement l'expérience Zind Naaba Appart Hôtel, a-t-elle ajouté.

Le responsable commercial et marketing de la chaine hôtelière Zind Naaba, Ben Mady Mbodj, de renchérir qu'ils sont leader sur le marché bur-kinabè en matière de ce type d'offre : Appart hôtel. « Le potentiel qu'on a au sein de l'hôtel garantit que nous allons faire un bon chiffre d'affaires », s'est-il convaincu.

En effet, Zind Naaba Appart Hôtel, situé en plein coeur du quartier le plus huppé de la capitale burkinabè (l'ex-Joly Hôtel rénové par le Groupe Ebomaf) est aujourd'hui un établissement classé 5 étoiles abritant 33 appartements de luxe. Aussi, il offre une gamme de services incluant deux restaurants, deux spas, deux piscines, ainsi que des espaces professionnels comme des salles de conférence et de réunion.

« Du jamais vu »

Les appartements sont répartis en trois catégories « répondants aux standards et commodités internationaux ». La première catégorie "confort" composée de 15 appartements comprend chacun une chambre, un salon et une cuisine, au prix de 175 000 F CFA, le jour. La catégorie "privilège" comprend 13 appartements deux chambres, un salon et une cuisine pour un montant de 210 000 F CFA jour. Quant à la troisième, "prestige", elle compte 5 appartements constitué chacun de trois chambres, un salon et une cuisine pour un coût de 295 000 F CFA par jour. Les potentiels clients aux termes de leur visite ont été unanimes sur la qualité et la singularité des offres de l'établissement.

« C'est du jamais vu ! Je suis très content et fier que cela se passe ici au Burkina Faso. J'apprécie surtout le design et aussi l'accueil. Ça relève d'un haut niveau », a déclaré Arouna Zalé un visiteur.

Dans la même veine, Rebacca Nana, hôtelière de profession dit manquer de mots pour exprimer sa stupéfaction face au standing, à la décoration et à la qualité des équipements ainsi que du personnel. « Je n'ai jamais vu ça au Burkina Faso ! Cela m'inspire à être dans un lieu pareil. Je les félicite et les encourage », a-t-elle déclaré. « Voir un tel joyau dans notre pays nous rend fiers. Ce sont des appartements de renoms parce qu'ils respectent les standards internationaux. La salle de gym bien équipée avec des équipements de dernière génération ainsi que le spa que je découvre pour une première fois, m'ont personnellement captivé. Je viendrai dès que mes moyens me le permettront, car nous travaillons aussi pour nous faire plaisir », a laissé entendre Serges Millogo.