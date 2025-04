Ghana: À Accra, une exposition fait émerger une scène artistique engagée pour l'environnement

Au Ghana, pendant deux semaines, une exposition met en valeur les artistes visuels émergents du pays. Organisé par le fonds de dotation français Ellipse Art Project dans le cadre d'un prix annuel, l'événement se tient à Accra du 11 au 27 avril. Il met en lumière cinq jeunes peintres, photographes ou sculpteurs, dont plusieurs travaillent à partir de matériaux de récupération. Tous partagent un point commun : un engagement fort pour la défense de l'environnement.

Avant d'atterrir à Accra, l'événement est passé par quatre autres pays de la sous-région : le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Cinq ans après sa création, le prix reçoit un nombre croissant de candidatures. Mais la scène émergente artistique ouest-africaine peine toujours à être reconnue à l'international, constate Victoria Jaunasse, directrice du fonds Ellipse Art Project et créatrice de l'événement.

On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, on voit sur la scène internationale de plus en plus d'artistes d'Afrique de l'Ouest représentés, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Dans les pays dans lequel on a pu organiser le prix, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives privées, mais qui restent, je pense, assez timides. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui essaient de leur propre chef de soutenir les scènes émergentes, je pense qu'il y a une problématique sur le plan international : on ne donne pas assez de visibilité à des artistes ultra-émergents. C'est ce qu'on essaie de faire à travers le prix : on sélectionne des artistes qui n'ont jamais exposé, ou alors avec très peu de visibilité, et le but, c'est de leur donner un maximum d'opportunité, de mettre en valeur leur travail, leur pratique, et de présenter leur travail, que ça soit localement, en Europe ou sur la scène internationale.