Soudan: Burhan et Erdogan - Des discussions qui auront des conséquences

Antalya — Le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de la réunion, ils ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les renforcer. Ils ont également passé en revue les domaines de coopération conjointe à différents niveaux et les moyens de les développer au profit des deux peuples.

La réunion a également porté sur l'évolution de la situation au Soudan, les efforts déployés pour parvenir à la paix, à la reconstruction et au développement, et a discuté des principaux développements régionaux et internationaux et des questions d'intérêt commun.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé sa gratitude pour les positions de soutien de la Turquie envers le Soudan dans les forums régionaux et internationaux, son engagement à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, son soutien continu au peuple soudanais et sa fourniture d'aide humanitaire pendant la crise soudanaise.

De son côté, le président turc a salué la visite du président du Conseil de souveraineté, saluant les relations bilatérales distinguées entre les deux pays et affirmant sa détermination à les faire progresser vers des horizons plus larges pour réaliser les intérêts communs des deux pays et des peuples frères.

Il a réitéré l'engagement de la Turquie à poursuivre son soutien au Soudan et tous les efforts visant à instaurer la sécurité, la stabilité et la paix dans le pays, affirmant le soutien de son pays au peuple et au gouvernement soudanais pour surmonter les défis actuels./OSM