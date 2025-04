Cote d'Ivoire: Adoption du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire - Jules Gouhan appelle la société civile à en faire un véritable outil de changement

Le gouvernement a adopté en conseil des ministres le mercredi 9 avril 2025, à Abidjan, un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire qui fixe le cadre général de la politique de développement de la vie économique en Côte d'Ivoire.

Cette adoption est saluée par plusieurs acteurs de la société civile et organisation. Tel est le cas de Jules Gouhan, président du Réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire (Riess). Il a salué cette initiative du gouvernement et exprimé sa satisfaction dans l'après-midi du jeudi 10 avril dans les locaux de son organisation sis à Angré.

« L'adoption de ce projet de loi est un moment historique pour notre pays. Elle témoigne de la reconnaissance par l'État de l'importance de l'Économie Sociale et Solidaire comme levier de développement économique et social. Elle nous offre un cadre juridique solide pour promouvoir des initiatives qui placent l'humain au coeur de l'économie », s'est-il félicité d'emblée.

Selon lui, cette loi ouvre la voie à de nombreuses opportunités. Notamment, le renforcement des Initiatives Locales. A ce niveau soutien-t-il, elle permettra de soutenir les coopératives, les fondations, les associations, les mutuelles, les entreprises sociales et toutes les structures de l'Ess, favorisant ainsi l'autonomisation des communautés.

Elle permettra également la création d'Emplois Durables ; la promotion du Développement Durable.

Pour Jules Gouhan, le Réseau Ivoirien de l'Ess est à un tournant décisif et est prêt à travailler main dans la main avec le gouvernement, les partenaires sociaux et la société civile pour faire de cette loi un véritable moteur de changement.

Une occasion pour lui, de lancer un appel à tous les acteurs de l'Ess et aux citoyens. « Engageons-nous ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire et plus prospère », a-t-il appelé.