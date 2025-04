Sénégal: Thiès - Les actrices de la pêche artisanale à l'école de la règlementation du secteur

L'ADEPA organise une session de formation sur le développement personnel et le plaidoyer en faveur des femmes de la pêche artisanale, membres du REFEPAS et de l'UNAMS.

Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole en lien avec le projet "Boite à outils mondiale pour la gouvernance participative des pêches". Cette boite contient une stratégie de plaidoyer qui est mise à profit dans le cadre de la formation les13 et 14 avril 2025 à Thiès.

Renforcer les capacités personnelles et politiques des femmes de la pêche artisanale, membres du Réseau des femmes de la Pêche Artisanale (REFEPAS) et de l'Union Nationale des Mareyeurs du Sénégal (UNAMS), à travers l'amélioration de leurs compétences en développement personnel et en plaidoyer, tel est l'objectif d'un atelier de formation initié par l'ADEPA en partenariat avec la Fondation Justice Environnementale (EFJ). Cette session de formation est mise en oeuvre dans le cadre d'un projet intitulé "boîte à outils mondiale pour la gouvernance participative des pêches".

"Vous le savez, les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le domaine de la pêche au Sénégal. Et nous reconnaissons qu'il y a des efforts extrêmement importants consentis par l'Etat en termes de reconnaissance mais nous constatons également que le travail des femmes souffre de visibilité et de reconnaissance. Et nous savons également que les femmes évoquent souvent, comme difficultés rencontrées, des problèmes liés à la ressources, à l'insuffisance de compétences. Mais, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des thématiques extrêmement innovantes sur lesquelles les femmes doivent être outillées, c'est le développement personnel.

Un domaine assez innovant qui permet aux femmes de reconnaître les talents et les potentiels qui dorment en elles dans une perspective de renforcer leur confiance en soi, leur estime de soi mais également, pouvoir repérer les talents qui se trouvent en ces femmes là d'une part. Mais d'autre part, cet atelier est destiné à outiller les femmes en matière de plaidoyer dans une perspective de leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de leur environnement de travail mais aussi de disposer d'outils de communication et de compétences leur permettant de structurer des messages de plaidoyer, de porter des plans de plaidoyer et de les développer vis-à-vis de l'Etat ou des partenaires", a expliqué Moussa Mbengue, Secrétaire exécutif de l'ADEPA.

Cette activité tenue à Thiès dans le cadre du projet "Boite à outils mondiale pour la gouvernance participative des pêches", vient à point nommé selon la représentante de la direction générale des pêches maritimes. "Cette session de formation permettra aux femmes de s'affirmer non seulement pour leur vie personnelle mais aussi permettra le respect strict de la réglementation des pêches. Étant donné que nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour l'éradication de la pêche et la transformation des juvéniles et aussi mettre en place des mesures de gestion", s'est réjouie madame Amy Guèye représentante du Directeur générale des pêches maritimes du Sénégal.

Au terme de ces deux jours de travaux, les femmes, actrices de la pêche artisanale seront mieux outillées en matière de plaidoyer avec un meilleur positionnement dans la gouvernance des pêches qui seront portés par les leaders du REFEPAS et de l'UNAMS. Et un rapport final sera produit et remis aux autorités de tutelles.