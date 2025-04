Sénégal: Le pays distingué au Salon des inventions de Genève

Le Sénégal a marqué les esprits lors du 50e Salon international des inventions de Genève en décrochant dix distinctions, dont cinq médailles d'or, un succès qui témoigne de la créativité et du potentiel d'innovation du pays.

Son palmarès au salon des inventions (5 médailles d'or) place le Sénégal parmi les nations africaines les plus remarquées de cette édition, avec des inventions couvrant des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, la santé et l'environnement.

La délégation sénégalaise à cet événement qui s'est tenu du 9 au 13 avril, s'est illustrée avec un palmarès composé également d'une médaille d'argent et de quatre médailles de bronze, positionnant le pays parmi les plus performants du continent africain à cette manifestation de référence mondiale.

Parmi les lauréats figure Mme Nafissatou Diop, distinguée pour sa machine automatisant le décorticage et l'extraction du jus de ditax, un fruit local à forte teneur en vitamine C. Son innovation pourrait transformer l'industrie agroalimentaire nationale, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).

D'autres distinctions en or ont été décernées à Diouma Kobor pour un champ photovoltaïque intelligent dédié aux infrastructures ferroviaires, Cheikhou Kane pour une technique de traitement des phosphates d'alumine, Oumar Fall Haïdara pour un moteur exploitant la force gravitationnelle et magnétique, et Adama Kane pour un système de paiement numérique destiné au secteur de la santé.

Outre ces distinctions, la délégation sénégalaise a reçu un diplôme de félicitations et un trophée des mains de la Fédération française des inventeurs et de l'Association Europe-France des inventeurs.

« Ces performances traduisent la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko », explique le ministère, qui met en avant l'approche endogène de l'innovation prônée par les autorités.

Le ministère estime que ces résultats confirment le potentiel du Sénégal à proposer des solutions innovantes face aux enjeux de développement local, dans des domaines clés comme l'agriculture, la santé, l'énergie et l'environnement.