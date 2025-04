Afrique du Nord: Industrie pharmaceutique - Tenue de la 11ème édition du Salon 'Maghreb Pharma' du 22 au 24 avril à Alger

Alger — La 11e édition du Salon international de la technologie pharmaceutique en Afrique du Nord "Maghreb Pharma" se tiendra du 22 au 24 avril au Palais des expositions à Alger, avec la participation de plus de 300 exposants, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Cette édition devrait réunir plus de 4.500 visiteurs professionnels d'Algérie et d'autres pays africains dont la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, pour "découvrir les dernières avancées du secteur et nouer de nouveaux partenariats d'affaires", selon la même source.

Le Salon a pour objectif de mettre en lumière les solutions technologiques les plus innovantes pour relever les défis actuels du secteur. Ainsi, les visiteurs auront accès à une offre couvrant les équipements de fabrication pharmaceutique (lignes de production, conditionnement, emballage), les intrants et matières premières, les équipements de laboratoire, de contrôle et d'analyse, les technologies de purification et de traitement de l'air ainsi que les solutions de digitalisation, d'automatisation et d'intelligence artificielle appliquées au secteur pharmaceutique.

Le programme de l'évènement comprend également plus de 30 conférences, animées par des experts et chercheurs internationaux, qui porteront sur plusieurs thématiques liées notamment aux aspects techniques et réglementaires relatifs à la fabrication locale, aux stratégies de production et autosuffisance pharmaceutique, à la mise à jour sur la recherche et au développement et l'"industrie pharmaceutique 4.0".

En parallèle de ces conférences, un espace, baptisé "Exhibitor Stage" sera consacré aux exposants pour partager leurs solutions techniques, innovations, produits et avancées technologiques. "Ces présentations, courtes mais ciblées permettront aux visiteurs de découvrir des réponses concrètes aux défis de l'industrie pharmaceutique".