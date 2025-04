Algérie: Projection en avant-première du film d'animation 'Touyour Essalam', à Alger

ALGER — La Cinémathèque algérienne a abrité, samedi soir, la projection en avant-première du film d'animation "Touyour Essalam" (Les oiseaux de la paix), du réalisateur Khaled Baouche, qui a présenté, à travers son œuvre, une vision humaniste mettant en valeur la solidarité des enfants algériens avec leurs pairs palestiniens face aux affres de l'agression sioniste.

Cette nouvelle production a été présentée dans le cadre de la projection des films produits par le ministère de la Culture et des Arts, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, et de plusieurs personnalités culturelles et artistiques et des louveteaux des Scouts musulmans algériens (SMA).

80 minutes durant, le spectateur fait immersion dans le quotidien de Salah Eddine, un enfant de Constantine, qui, affecté par les scènes horribles diffusées à la télévision, relatant les évènements tragiques vécus par les enfants de Ghaza, décide de se rendre en Palestine pour prêter main forte à ces enfants.

"Ce film porte un message d'amour et de solidarité envers nos frères palestiniens, et de soutien à la cause palestinienne", a indiqué le ministre de la Culture et des Arts en marge de la projection de ce film, soulignant que son département "encourage de telles productions cinématographiques qui jouent un rôle pédagogique et éducatif".

De son côté, le réalisateur Khaled Baouche a indiqué que cette œuvre, première expérience du genre pour lui dans le domaine des longs-métrages, se voulait "un gage d'amour et de solidarité avec la cause palestinienne".