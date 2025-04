Algérie: Judo / Championnat d'Algérie juniors - CS Ouled El Bahia garçons et MC Alger filles sacrés par équipes

ORAN — Les clubs CS Ouled El-Bahia d'Oran (garçons) et le MC Alger (filles) ont remporté les trophées du championnat d'Algérie par équipes juniors de judo, clôturé samedi soir à la salle omnisports du complexe sportif "Miloud Hadefi" d'Oran.

Le podium garçons a été complété par le Judo Club d'El Harrach (deuxième), tandis que l'USM Alger et l'Amel El Braya d'Oran se sont partagés, la troisième place.

Chez les filles, la deuxième place est revenue au Judo Club Miloua d'Oran, devant DS, Baba Hassen et El Biar (3es).

Dans les épreuves individuelles, la compétition a été dominée par les judokas et judokates des clubs du centre du pays, qui ont décroché un total de neuf titres, suivis de ceux d'Oran et Tizi-Ouzou avec deux titres chacun, et Sidi Bel Abbés avec un titre.

"Les finales ont été d'un niveau technique élevé, car toutes les finales ont été animées par des judokas de l'équipe nationale juniors, qui se connaissent bien", a indiqué le directeur technique national de judo (DTN), Abdelmalek Aït Mouffok.

"Ce championnat nous a permis d'évaluer le niveau général et de détecter de nouveaux talents en prévision du prochain championnat d'Afrique cadets et juniors, prévu le mois de juillet à Luanda, en Angola, même si l'ossature des équipes nationales est connue, les internationaux ont confirmé leurs places en sélection", a-t-il déclaré.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la Ligue oranaise de judo en collaboration avec la Fédération algérienne de judo et la Direction de la Jeunesse et des Sports d'Oran, a enregistré la participation de 800 jeunes judokas des deux sexes représentants des clubs et associations de différentes régions du pays.