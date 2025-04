Kenya: Le pays approuve l'acquisition de Access' National Bank pour un montant de 100 millions de dollars

TLDR

La Banque centrale du Kenya (CBK) et le Trésor national ont approuvé l'acquisition par Access Bank Plc de 100 % de la National Bank of Kenya (NBK), levant ainsi un obstacle réglementaire majeur à l'expansion du prêteur nigérian en Afrique de l'Est. L'opération, initiée il y a près d'un an, doit encore être approuvée par les autorités nigérianes.

Dans un avis publié au journal officiel, le gouverneur de la CBK, Kamau Thugge, a confirmé l'approbation en vertu de l'article 13 (4) de la loi bancaire, le secrétaire du cabinet du Trésor, John Mbadi, ayant également donné son accord. L'acquisition permet à Access Bank de contrôler le réseau national de succursales de NBK et d'étendre sa présence dans le secteur bancaire concurrentiel du Kenya.

Bien que le montant de la transaction n'ait pas été divulgué, KCB Group - la société mère actuelle de la NBK - a précédemment indiqué que la vente avait été convenue à 1,25 fois la valeur comptable de la NBK, soit 79,77 millions de dollars, ce qui signifie que le montant de la transaction est proche de 100 millions de dollars. Le prix final peut varier. Il s'agit de la deuxième acquisition kenyane d'Access Bank, après celle de Transnational Bank en 2020. La banque nigériane devrait injecter des capitaux frais dans la NBK afin de renforcer son bilan.

Points clés à retenir

L'acquisition de la National Bank of Kenya par Access Bank marque une avancée plus importante en Afrique de l'Est dans le cadre de sa stratégie d'expansion panafricaine. L'opération renforce la présence d'Access Bank dans le secteur de la banque de détail et des PME grâce au vaste réseau d'agences de la NBK, tout en offrant une plateforme de croissance régionale dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est.

Pour le groupe KCB, la transaction permet de sortir de NBK après cinq ans et plus de 63 millions de dollars d'efforts de recapitalisation. Cette acquisition s'inscrit dans une tendance des banques nigérianes, telles que UBA et GT Bank, à cibler des activités stratégiques au Kenya afin de diversifier leurs revenus et leur exposition régionale.

Bien que la valeur finale de la transaction puisse varier par rapport aux estimations, l'injection de capital attendue d'Access sera cruciale pour stabiliser les opérations de NBK et débloquer de la valeur. Les approbations de la CBK et du Trésor ayant été obtenues, l'attention du marché va maintenant se tourner vers l'exécution, l'intégration post-acquisition et les synergies potentielles, alors qu'Access consolide sa position dans le paysage bancaire kenyan.