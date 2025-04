Congo-Brazzaville: Kickboxing - Les athlètes des deux Congo s'affronteront en juillet à Brazzaville

Les responsables de la plateforme de valorisation et d'organisation des événements sportifs, Warriors Kongo, ont annoncé, le 12 avril à Brazzaville, la tenue en juillet prochain d'une rencontre sportive qui mettra aux prises les athlètes de kickboxing de la République du Congo et de la République démocratique du Congo(RDC).

Le derby du fleuve en kickboxing dénommé « Warriors Kongo » sera à sa deuxième édition et se déroulera le 13 juillet au gymnase Nicole- Oba de Brazzaville. Pour le compte du Congo, les athlètes viendront de Brazzaville et de Pointe-Noire tandis que la RDC sera représentée par ceux de Kinshasa.

A en croire les organisateurs, Warriors Kongo facilite et garantit la réinsertion de la jeunesse démunie et délinquante à travers le sport tout en lui ouvrant les portes des compétitions internationales. Pour la troisième édition, les organisateurs de cet événement sportif souhaitent s'ouvrir et recevoir les athlètes des autres pays de la sous-région. Le choix de ces athlètes retenus pour la deuxième édition a été fait en connivence avec les fédérations nationales concernées, la ligue de Brazzaville ainsi que les clubs respectifs.

« La jeunesse est l'avenir d'un pays. Si les deux premières éditions ont confronté les athlètes des deux Congo, nous voulons nous étendre à d'autres pays de la sous-région et de toute l'Afrique, notamment le Gabon, l'Angola, la Cameroun, la Cote d'Ivoire et bien d'autres. Vous savez bien que le sport regorge plusieurs avantages pour les pratiquants », a détaillé le président de Warriors Kongo, Gossart Loussilaho.

Parmi les combats phares de cette édition, il y aura les confrontations de haute facture telles Guerrier vs Mimbay et Moundeke vs Mbendo. Au total, il y aura près de huit combats dans différentes catégories.

Notons que la première édition de cette compétition s'est déroulée à Kinshasa, en RDC. Concernant tous les détails du déroulement de la compétition, les organisateurs travaillent avec leur partenaire afin d'offrir un événement de haut niveau au public qui fera le déplacement du gymnase Nicole-Oba.