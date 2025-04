Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema - Le choix du peuple, l'élan d'une nation

Le scrutin présidentiel qui a vu Brice Clotaire Oligui Nguema recueillir une large majorité s'est tenu dans un contexte de transition politique inédit au Gabon. Après la fin du régime d'Ali Bongo Ondimba, consécutive au coup d'État du 30 août 2023, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dirigé par le Général Oligui Nguema, a été chargé de conduire le pays vers une refondation institutionnelle, morale et politique.

Ce scrutin n'était pas une élection ordinaire : il s'agissait d'un moment charnière où les Gabonais ont été appelés à exprimer leur adhésion au nouveau cap proposé pour le pays. Le déroulement du vote, reconnu pour sa clarté et sa fluidité, s'est traduit par un taux de participation significatif et des résultats largement convergents sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora.

Avec un score national de 90,35 %, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a obtenu une adhésion électorale d'une ampleur historique. Ce plébiscite, au-delà des chiffres, consacre la volonté d'un peuple de rompre avec le passé, de se refonder sur des valeurs partagées et de se projeter vers un avenir de justice, d'équité et de souveraineté.

Ce 90,35 % n'est pas un simple résultat. C'est un message politique d'une rare clarté. C'est la réponse d'un peuple à l'appel au sursaut. C'est la voix d'une nation qui dit oui à la refondation, oui à l'intégrité, oui à une gouvernance centrée sur l'intérêt général. Brice Clotaire Oligui Nguema ne devient pas seulement président ; il devient le symbole d'une volonté collective de transformation radicale.

Ce soutien massif transcende les clivages traditionnels. Dans toutes les provinces, les Gabonais ont parlé d'une même voix.

Dans l'Estuaire, coeur politique et économique du pays, 93,11 % des électeurs ont exprimé leur confiance.

Le Haut-Ogooué, souvent considéré comme un bastion ancien, accorde 98,13 % des suffrages.

Le Moyen-Ogooué (94,96 %), la Ngounié (97,11 %) et la Nyanga (98,34 %) affichent leur adhésion sans équivoque.

Les provinces de l'Ogooué-Lolo (97,40 %), de l'Ogooué-Ivindo (93,75 %), de l'Ogooué-Maritime (93,25 %) et du Woleu-Ntem (97,44 %) s'inscrivent dans cette même dynamique de confiance.

Même à l'étranger, où les électeurs sont traditionnellement plus partagés, 78,87 % des suffrages ont été exprimés en faveur du candidat de la transition. Ce score confirme l'ampleur d'un consensus national et international autour de sa personne et de sa vision.

Il ne s'agit pas ici d'un plébiscite de convenance, mais d'un mandat de rupture. Le peuple a exprimé une exigence : celle d'un changement réel, tangible, structurant. Il réclame des institutions fortes, une justice indépendante, une administration performante, un État stratège au service du bien commun, une économie productive et souveraine, et un nouveau contrat social fondé sur l'inclusion et la méritocratie.

Dans cette dynamique, le président de l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), membre du Rassemblement des Bâtisseurs (RDB), le Professeur Pierre Daniel Indjendjé Ndala, a salué cette victoire en ces termes :

« Nous félicitons chaleureusement le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa brillante élection à la tête du pays. Ce résultat éclatant est le reflet d'une adhésion populaire sans précédent. Il confirme l'aspiration profonde de notre peuple à un nouveau modèle de gouvernance, plus éthique, plus équitable et plus efficace. L'AIR, en tant que membre du RDB, réaffirme sa disponibilité à accompagner les efforts du président pour bâtir un Gabon nouveau, réconcilié et tourné vers l'excellence. »

Brice Clotaire Oligui Nguema entre ainsi dans l'histoire comme le Champion et l'Élu du peuple, porteur d'une responsabilité historique immense. La transition qui s'ouvre ne peut être une simple parenthèse. Elle doit être le socle d'un renouveau politique, institutionnel et moral.

Il appartient désormais au président élu de traduire cette confiance exceptionnelle en actes courageux et en réformes profondes. Il lui revient de bâtir, avec toutes les forces vives de la nation, un Gabon nouveau, uni, libre, prospère et respecté.

Le peuple a parlé. L'élan est donné. L'histoire s'écrit maintenant.

Pr Pierre-Daniel INDJENDJÉ NDALA,

Président de l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR).