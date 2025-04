Madagascar: Yearbook économique - Lancement de l'édition 2024-2025, un outil stratégique pour attirer les investisseurs

Madagascar mise sur la transparence pour mieux attirer les investisseurs. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), en partenariat avec LDMD, a lancé au Carlton Anosy, la seconde édition du Yearbook Madagascar 2024-2025.

Ce rapport économique annuel s'impose comme une vitrine stratégique pour promouvoir les investissements et renforcer l'attractivité économique de Madagascar. La cérémonie de lancement officiel de la deuxième édition de Yearbook économique a rassemblé plusieurs figures clés du Gouvernement, notamment les ministres des Affaires étrangères, de l'Économie et des Finances, de l'Industrialisation et du Commerce, de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que du Développement numérique. Une mobilisation qui témoigne de l'importance accordée par l'État à la transparence économique et à la mobilisation d'investissements structurants.

Opportunités mises en avant

Réalisé dans un contexte mondial complexe, le Yearbook économique 2024-2025 dresse un tableau complet et actualisé de la conjoncture économique nationale. Il met en lumière les opportunités d'investissements, les réformes en cours, les indicateurs macroéconomiques clés, ainsi que les politiques publiques prioritaires. L'édition 2024 couvre une période charnière, marquée par des ambitions renouvelées en matière de transformation structurelle et de croissance inclusive. Selon ses promoteurs, le Yearbook économique est un rapport informatif, et également un guide stratégique pour les décideurs publics et privés. En effet, le document fournit des données fiables, des analyses sectorielles détaillées, et une meilleure compréhension du climat des affaires à Madagascar. Il illustre également une volonté forte de collaboration entre les secteurs public et privé. Fruit d'un travail collectif impliquant ministères, agences publiques, opérateurs économiques et partenaires techniques, le Yearbook économique ambitionne de positionner Madagascar comme un hub d'opportunités dans la région. Il consolide également la place de l'EDBM en tant que passerelle entre investisseurs et institutions locales.

Améliorations nécessaires

La cérémonie de lancement a été ponctuée par des témoignages d'investisseurs de premier plan. Isabelle Wabeté (Rio Tinto/QMM), Gervais Atta (Atlantic Group) et Matthieu Seguin (STAR Madagascar) ont partagé leurs expériences concrètes, mettant en avant les investissements réalisés en 2024 et les perspectives pour 2025. Ils ont également évoqué les leviers nécessaires à une amélioration durable de l'environnement d'affaires. À travers ce rapport, Madagascar affirme sa volonté de renforcer la confiance des investisseurs et de construire une économie résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir.