Madagascar: 10 millions de dollars de la Banque mondiale - La ministre de l'Economie et des Finances apporte des éclaircissements

Trois membres du gouvernement ont fait le déplacement, hier à la Rocade Iarivo. Il s'agit en l'occurrence du ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et de la ministre de la Culture et de la Communication, Volamiranty Donna Mara, venus pour constater de visu l'avancement des travaux d'élargissement en quatre voies de cet axe routier qui relie le centre ville à l'aéroport international d'Ivato.

Interrogée par les journalistes sur les 10 millions de dollars de financement de la Banque mondiale, évoqués la semaine dernière par le député Siteny Randrianasoloniaiko, la ministre des Finances et de l'Economie a apporté de nouvelles informations, pour éclairer l'opinion publique.

Filets Sociaux de Sécurité

Une occasion pour la ministre de remettre les choses dans leur contexte réel. Selon ses explications, ce financement entre dans le cadre global du projet de Filets Sociaux de Sécurité, octroyé par la Banque mondiale au profit du ministère de la Population, de la Promotion sociale et de la Promotion de la femme, pour un montant de 250 millions de dollars en 2023. « Ce projet comporte plusieurs composantes dont celle relative aux interventions d'urgence conditionnelle ou CERC », a-t-elle précisé. En effet, la Contingency Emergency Response Component, ou CERC est destinée à faciliter l'accès à un financement rapide en permettant la réaffectation des fonds non encore engagés du projet en cas de catastrophe naturelle. « La spécificité de cette composante réside dans le fait que ni les bénéficiaires, ni le montant, ni la localité concernée ne sont déterminés à l'avance », a expliqué la ministre de l'Economie et des Finances.

Avis de non objection

La ministre de l'Economie et des Finances a ainsi démenti la déclaration selon laquelle il y a eu 10 millions de dollars destinés à Toliara. L'Atsimo Andrefana n'est pour autant pas l'oublié du projet puisque, selon toujours la ministre, plusieurs districts de cette région ont déjà bénéficié d'appuis d'un montant d'environ 2,8 millions de dollars, dans le cadre de cette composante. « En tout, 51 000 personnes ont bénéficié d'aides sociales et d'autres financements sont encore en vue » a précisé la ministre. « Ces aides sont accordées et gérées conformément aux procédures de la Banque mondiale, et ont reçu un avis de non objection de cette dernière », a ajouté la ministre. Une manière de dire qu'il n'y a, en aucun cas, une velléité du gouvernement de les détourner de leur utilisation selon les objectifs fixés. « Il est regrettable qu'un élu fasse des déclarations sans connaître les détails du projet », a indiqué la ministre qui n'a pas donné suite à la demande du député de porter plainte. « L'essentiel pour moi c'est d'informer le public sur les tenants et aboutissants de ce projet », a-t-elle conclu.