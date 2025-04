Madagascar: PFL - Trois clubs en lice pour le dernier ticket du top 8

La dixième journée de la World Cola PFL, championnat élite de Madagascar, s'est achevée ce week-end, confirmant les sept équipes qualifiées pour les play-offs et éliminant l'AS Avenir St Anne de la course au top 8 après sa défaite 2-0 face au tenant du titre, Disciples FC. Trois clubs restent en lice pour le dernier ticket, dans un suspense qui atteindra son apogée lors de la dernière journée.

L'AS Fanalamanga, leader incontesté, a consolidé sa position en s'imposant 1-0 contre le FC Rouge grâce à un but tardif d'Avotra à la 90+9e minute. Fosa Juniors FC, dauphin, a dominé Ajesaia 3-1, tandis que Disciples FC a assuré sa troisième place avec une victoire 2-0 sur AS Avenir St Anne. Elgeco Plus a renversé Uscafoot 1-0, Cosfa a écrasé Tsaramandroso FC 4-0, et Mama FC a pris trois points cruciaux en battant CFFA 1-0. En tête, l'AS Fanalamanga grimpe à 22 points et reste intouchable. Fosa Juniors FC, avec sa victoire, atteint 20 points, devançant Disciples FC qui totalise également 20 points, mais avec un match de plus joué. Elgeco Plus suit à 19 points, devant Cosfa qui monte à 17 points grâce à sa large victoire. CFFA et Ajesaia, malgré leurs défaites, restent à 14 points chacun, mais leurs différences de buts divergent.

Dans la course au dernier ticket, Uscafoot stagne à 9 points après sa défaite, mais possède un match en retard. Mama FC, avec sa victoire, rejoint Uscafoot à 9 points, tandis que FC Rouge reste à 7 points. AS Avenir St Anne, avec 6 points, est mathématiquement éliminée. Tsaramandroso FC, lanterne rouge, sombre à 3 points.

11e journée décisive

Pour la dernière journée, Uscafoot, Mama FC et FC Rouge se disputeront le dernier ticket. Uscafoot, avec un match en retard contre Fosa Juniors, affrontera l'AS Fanalamanga, Mama FC jouera contre l'Elgeco Plus, et FC Rouge défiera l'AS Avenir St Anne. Avec des différences de buts serrées et des adversaires de haut niveau, la bataille pour le top 8 s'annonce intense jusqu'au bout.