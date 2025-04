Madagascar: Padel 15 Futsal - Le club d'Atema brille chez les femmes

Le Championnat Padel 15 Futsal a livré son verdict ce week-end avec des finales pleines de suspense et d'émotion. Chez les femmes, l'équipe Atema a triomphé, tandis que chez les hommes, Lamakoo a décroché le titre au terme d'un match spectaculaire.

Dans le tableau féminin, Atema a d'abord dominé son adversaire en demi-finale, s'imposant en deux sets expéditifs 6-2, 6-0. De son côté, l'équipe F2M, composée de Michela et Miora, s'est qualifiée automatiquement pour la finale suite au forfait des Fifolles (Sandrine et Prisca). Cette finale a ainsi offert une revanche à Atema, qui retrouvait F2M, comme lors de la dernière finale féminine de la saison précédente. Dans un match haletant, Atema a pris le dessus sur F2M, s'imposant à nouveau en deux sets 6-2, 6-0. Une victoire éclatante qui marque la première victoire d'Atema face à F2M cette saison, et ce, en finale du Championnat Padel 15 Futsal. Un exploit retentissant pour l'équipe, qui s'offre le titre avec panache.

Lamakoo sacré

Chez les hommes, la phase finale a été marquée par une particularité : l'absence des demi-finales, en raison des forfaits des équipes Marco (Marin et Corentin) et Yas/CFAO (Landry et Miary Zo). Ainsi, la finale a directement opposé JMT (Thierry et Mamy) à Lamakoo (Toavina et Tokiana). Dans une rencontre à couper le souffle, les deux équipes ont offert un spectacle de haut vol. Après un premier set remporté par JMT 7-6, Lamakoo a renversé la vapeur, s'imposant 6-5 dans le deuxième set, puis 6-3 dans le troisième set décisif. Au terme de ce match en trois sets, riche en efforts et en intensité, Lamakoo s'est adjugé le titre de champion du Padel 15 Futsal hommes pour cette saison.