Madagascar: The Voice 2025 - Tifany B tombe à l'épreuve de groupe

Un parcours coupé en plein vol pour Tifany B, la nîmoise d'origine malgache, candidate au concours de télécrochet The Voice en France. Bon gré mal gré, sa carrière est déjà étoffée, la vie continue.

Fin de parcours pour Tifany B, la nîmoise malgache, samedi soir sur la chaîne française TF1 dans le télécrochet The Voice. Son coach, Florent Pagny, a dû se résigner à se séparer d'elle à la fin des épreuves de « groupes ». Pour certains, le choix de la jeunesse au profit de l'expérience. Pour d'autres, une voix trop uniforme dans la puissance, avec un manque de subtilité. Par contre, son apparition dans cette émission a fait rêver des centaines de Malgaches au pays. Les Malgaches ont maintenant l'habitude de briller dans ces émissions ludiques françaises depuis quelques années.

Depuis le succès de Denise et D-Lain, un des déclencheurs, il y a une dizaine d'années, sur l'émission Island Africa Talent qui aurait dû leur ouvrir les portes du succès international. Aujourd'hui, la diaspora française est devenue habituée des émissions telle que The Voice. Anisha Jo a été récemment couronnée par la Star Academy France, une Malgache également. Elle attend encore de vraiment s'asseoir aux côtés des stars françaises du moment. En attendant, elle se refait et prend son élan sur la scène tananarivienne. Tifany B avait tout pour atteindre au moins les finales de The Voice 2025.

Elle qui chantait encore au festival de jazz de Fargues Saint Hilaire il y a quelques semaines, ne s'attendait pas à se retrouver dans un concours ludique comme The Voice et devenir du jour au lendemain l'ambassadrice de Madagascar. C'est elle, accompagnée de deux autres protégés de Florent Pagny, les chanteurs Gabriel Nabi Gueye et Théo Bellanca, qui ont ouvert les hostilités avec « Proud Mary » de Tina Turner samedi sur TF1. Au passage, impressionnante sur scène, la chanson était déjà dans ses répertoires depuis sa carrière de chanteuse. Rien n'y fit, malgré l'admiration de Patricia Kaas, en coach des adversaires, Tiffany B passe à la trappe, elle ne sera pas revue de sitôt.