Madagascar: Trail - COLI Ampefy - Retour en force de Alvine

La Course On du Lac Itasy (COLI) a été marquée par la victoire triomphante de Alvine. Comme l'année dernière, le parcours très exigeant reste un défi de taille pour les participants.

Après neuf mois sans compétition, Alvine, de son vrai nom Jeannot Avotraniaina, a marqué son grand retour ce samedi lors du trail COLI Ampefy. Reculer pour mieux sauter, le sociétaire du Crown Athletics Antsirabe a effectué une reprise éclatante. Alvine a remporté à nouveau la prestigieuse course Maratrail de 42 km, avec 2 200 m de dénivelé positif. En prime, il a établi un nouveau chrono de 4h30, améliorant de cinq minutes son précédent temps de l'an dernier, malgré un dénivelé supplémentaire de 200 mètres. Une performance impressionnante, il a pris soin d'éviter les blessures sur le parcours en prévision de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc prévu en août.

« C'est un tremplin parfait avant ce grand rendez-vous qui marquera ma carrière. L'organisation reste incroyable, que ce soit au niveau du parcours ou des ravitaillements, toujours au top », a-t-il déclaré. En effet, les athlètes de Tsiry Manantena n'étaient pas à Ampefy pour faire du tourisme, mais bien pour viser le podium. Nelson Raotozafy s'est emparé de la deuxième place sur le 42 km, tandis que Jean Claude Rakotonirina a été sacré sur le 12km et Tanjona Fulgence a décroché le titre de vice-champion. Sur le 21 km, Hajanirina a pris la première place, avec Fulgence terminant à la quatrième position. Chez les dames, la coureuse du club CAMI Itasy, Sendrafefimiaina Marie Pierre, a brillé sur le 42 km. Elle a profité de l'erreur de Miora Razanakolona, qui s'est égarée après 25 km de course.

Un parcours inoubliable

La COLI Ampefy est une course mémorable pour tous ses participants, qui éprouvent la rigueur du parcours. Son trajet, fortement recommandé, ressemble un peu au chemin des Anglais, pour ceux qui souhaitent se préparer au Grand Raid. Les paysages sont époustouflants, entre une nature majestueuse et verdoyante. « Ce parcours offre une belle opportunité aux amateurs d'expériences uniques ou à ceux qui visent des compétitions à l'international », a souligné Eric Lépine. Cette organisation, menée de main du numéro Un du trail malgache Mamie Andrianirina et son nouveau club STASA de La Réunion, a été tout simplement unanimement saluée.

Les quatre mousquetaires de Tanora Ti Trail à suivre

Lors de cette deuxième édition de la COLI Ampefy, les quatre traileuses de l'association réunionnaise Tanora Ti Trail (TTT974) étaient en lice sur le 42 km. Deux d'entre elles, Nambinintsoa Ravoarisoa du club Akamasoa et Miora Razanakolona de l'USA, sont montées sur le podium, décrochant respectivement la deuxième et la troisième place. Rindra Randrianantoanina a terminé à la quatrième position, et Sidonie Randrianarivelo s'est classée dans le top 8 de la catégorie féminine. Malgré des soucis de balisage, elles ont offert de belles performances. Miora, initialement deuxième, a perdu 35 minutes en raison d'une confusion, mais a su récupérer ce retard pour s'assurer la troisième place. « Ce parcours difficile m'a motivée à être plus vigilante pour mes prochaines compétitions », a-t-elle déclaré. Sidonie, également perdue un moment, a rapidement retrouvé le bon chemin. Les quatre athlètes prévoient de participer à l'UTOP en mai avant de relever le défi du Grand Raid de La Réunion.