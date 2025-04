Madagascar: Secteur de l'emploi - « Ikandra » en première ligne

Dans un contexte économique souvent difficile, trouver un emploi décent reste un défi majeur pour de nombreux jeunes, en particulier à Madagascar.

Plateforme de recrutement

Pour répondre à cette problématique, « Ikandra » une plateforme de recrutement innovante, s'engage à faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes Malgaches. Fondée par Toky Andrianjakamanitra, Ikandra vise à connecter directement les jeunes talents avec les recruteurs, simplifiant ainsi le processus de recherche d'emploi.

Lien direct

L'une des principales missions d'Ikandra est de créer un lien direct entre les candidats et les recruteurs. La plateforme offre un espace où les jeunes peuvent facilement déposer leur CV, consulter des offres d'emploi adaptées à leur profil et postuler en quelques clics. Ce système simplifié permet aux recruteurs de trouver rapidement des candidats qualifiés et motivés, tout en offrant aux jeunes une visibilité accrue. Selon Toky Andrianjakamanitra, fondateur de la plateforme, souligne l'importance d'un accès facilité au marché de l'emploi « chaque jeune mérite un travail qui respecte sa dignité et son potentiel».

Profils des candidats

L'une des innovations majeures d'Ikandra est la possibilité pour les jeunes d'entrer en contact direct avec les recruteurs. Plutôt que de passer par des intermédiaires ou de longs processus administratifs, la plateforme permet des échanges rapides et efficaces. Les recruteurs peuvent consulter directement les profils des candidats et initier des échanges, ce qui accélère considérablement le processus de recrutement. Ce contact direct est essentiel pour permettre aux jeunes de se faire connaître et de se distinguer dans un environnement compétitif.

Rôle clé

Au-delà de son aspect professionnel, Ikandra s'inscrit dans une démarche sociale. En aidant les jeunes Malgaches à trouver un emploi décent, la plateforme joue un rôle clé dans la lutte contre le chômage et la précarité. Dans un pays où l'accès à l'emploi peut s'avérer complexe, Ikandra offre une chance supplémentaire aux jeunes talents de réaliser leur potentiel et de contribuer au développement économique de Madagascar.