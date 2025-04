Madagascar: Rugby Academy Ihorombe - 3 650 arbres pour un avenir vert !

Terres en Mêlées et Tozzi Green Madagascar s'associent pour une journée mêlant sport et engagement environnemental. À travers l'initiative "Rugby & Reboisement", 60 jeunes de la Rugby Academy Ihorombe (RAI) ont planté 3 650 arbres en une journée.

Le 30 mars 2025, à Satrokala, c'était bien plus qu'une simple journée. C'était une véritable célébration de l'espoir, où le rugby et la nature ont uni leurs forces pour un projet qui respire l'avenir : « Rugby & Reboisement ». 60 jeunes ont mis sous terre 3 650 arbres, un geste fort pour leur terre.

Venus des villages de Satrokala, Andiolava et Ambatolahy, ces jeunes ont répondu présents, animés par une envie commune : celle de construire un avenir meilleur pour leur région. Ils ont été accueillis par les équipes passionnées de Terres en Mêlées et Tozzi Green Madagascar, prêtes à partager leur savoir et leur enthousiasme.

Ecole de la vie

Au programme : une matinée dédiée à l'apprentissage, où les jeunes ont découvert l'importance vitale des arbres et de la biodiversité. Une séance de rugby spéciale leur a permis de comprendre comment les valeurs du sport, comme la solidarité et le respect, trouvent écho dans l'équilibre de la nature. «Aujourd'hui, on a prouvé qu'ensemble, on peut changer les choses pour notre région», s'enthousiasme Julia Gony, cheffe de projet Terres en Mêlées. «Comme au rugby, chaque geste compte, chaque arbre est important pour notre terre », a-t-elle continué. Depuis 2016, la RAI, soutenue par Tozzi Green et MANE, forme ces jeunes à travers le rugby. Bien plus qu'un sport, c'est une véritable famille, où ils apprennent la solidarité, la discipline et le respect de l'environnement. Ensemble, ils donnent aux jeunes les moyens de devenir les acteurs du changement pour le sud de Madagascar.