Liberia: Soutien médico-sanitaire aux personnes handicapées ou en situation de grande pauvreté

Foya — Depuis quelques années, la Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Foya, un coin perdu du Libéria, a commencé à soutenir les frais de santé de ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, en particulier les personnes handicapées et les personnes en grande difficulté, en créant un groupe caritatif.

Depuis quelques années, le Père Lorenzo Snider, prêtre de la Société pour les Missions Africaines (SMA) a lancé un projet qui prévoit, entre autres, des visites médicales et des médicaments de base pour les personnes handicapées ou en grande pauvreté, la fourniture de médicaments de base pour les personnes souffrant de troubles épileptiques et de traitements pour d'autres maladies mentales, du lait en poudre et de la pâte d'arachide pour les enfants souffrant de malnutrition et un soutien pour les interventions chirurgicales d'urgence.

« Nous nous occupons des soins contre le paludisme aux infections et des visites prénatales », raconte le missionnaire qui est le curé de San John Vianney. En commençant à aider, de nouveaux scénarios se sont ouverts pour offrir des soins : des personnes souffrant de crises d'épilepsie, incapables de payer la thérapie d'entretien de 20 centimes par jour, puis des enfants sous-alimentés, à cause du décès de leur mère pour des problèmes post-partum ou d'autres situations. Il y a aussi ceux qui se présentent à la paroisse avec des plaies négligées à cause de la pauvreté, qui souffrent peut-être depuis des années ou dans certains cas depuis des décennies.

Si tout va bien, explique le père Snider, 500 personnes par an bénéficient des soins au Foya Health Center, suivies par les pères SMA (environ 40 personnes par mois) et 20 personnes souffrant de troubles épileptiques ainsi que 20 familles avec des enfants malnutris à l'hôpital de Borma ou de Guéckédou (Guinée - seul centre disposant d'un bon laboratoire d'analyse, d'échographie et de radiologie).