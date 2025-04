Madagascar: Exposition - Le Rond-Point - Quand l'art rencontre l'automobile à la Sodiama

Le showroom de la Sodiama à Ankorondrano s'est transformé en un carrefour artistique audacieux avec le vernissage de l'exposition collective « Le Rond-Point », samedi. Cinq artistes peintres talentueux : Nancy Alliotte, Natoa Rasolonjatovo, Dina Rabearivelo, Amir.J et ClipseTeean ont uni leurs univers pour offrir une expérience inédite où l'art visuel dialogue avec le design automobile. Ouverte gratuitement au public du 14 avril au 4 mai, cette exposition réunit plus de 90 oeuvres, explorant des techniques variées telles que la peinture sur verre, l'echo graffiti, l'aquarelle, l'huile ou encore des installations.

Une fusion innovante

« Le Rond-Point » n'est pas une simple exposition : c'est une rencontre entre deux mondes, celui de la création artistique et celui de l'innovation automobile. « On a voulu sortir des sentiers battus et investir un lieu inattendu comme un showroom automobile », explique un responsable de la Sodiama. Ce projet hybride, une première pour l'entreprise, vise à dynamiser l'image parfois austère des concessionnaires. « Les clients aiment les voitures, mais il faut changer les codes, redonner vie à cet univers », ajoute-t-il. Ainsi, les oeuvres, souvent inspirées par le mouvement et l'automobile, s'intègrent harmonieusement aux véhicules exposés, créant un dialogue visuel saisissant.

Des artistes, des univers

Parmi les artistes, Nancy Alliotte, peintre figurative d'inspiration impressionniste, transporte les visiteurs à travers Madagascar. « Je voyage dans tout le pays, je prends des photos, puis je réinterprète ces instants en tableaux », confie-t-elle. Des rizières éclatantes aux scènes de vie vibrantes, ses oeuvres, réalisées à l'aquarelle, à l'huile ou à l'acrylique, capturent la lumière et la beauté brute de l'île. « Le rond-point, c'est un lieu de rencontre artistique. Nos styles différents se croisent pour plaire à tous », explique-t-elle, soulignant l'esprit collaboratif de l'événement. De son côté, Dina Rabearivelo a marqué les esprits lors du vernissage avec une performance live. Devant un public captivé, il a créé un tableau énigmatique représentant un Roi Singe, peint à l'envers avant de révéler son secret une fois retourné. Ce geste audacieux incarne l'esprit novateur de l'exposition.

Une soirée mémorable

Le vernissage ne s'est pas contenté de dévoiler des toiles. La soirée a été rythmée par un défilé de mode, ajoutant une touche de glamour à cet événement déjà riche. Entre les éclats de couleurs des tableaux et les créations textiles, « Le Rond-Point » a tenu sa promesse : surprendre et rassembler. Jusqu'au 4 mai, la Sodiama ouvre grand ses portes aux amateurs d'art et d'automobiles, mais aussi à tous les curieux. « C'est une manière de redynamiser notre espace et de montrer que l'art peut s'inviter partout », conclut le responsable. À travers ce carrefour créatif, les cinq artistes prouvent que l'inspiration n'a pas de limites, et que même un showroom peut devenir une galerie à ciel ouvert.