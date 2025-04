Tunisie: 300 médailles par an - L'huile d'olive tunisienne confirme son excellence

L'huile d'olive tunisienne continue de briller sur la scène internationale. Lors du prestigieux concours international Mario Solinas, référence mondiale en matière de qualité, la Tunisie a remporté une médaille d'or, rejoignant ainsi l'Espagne (quatre médailles) et le Portugal (une médaille) parmi les trois seuls pays à être montés sur la plus haute marche du podium.

Sur 130 échantillons issus de 11 pays, seuls 32 ont été récompensés, ce qui souligne la performance exceptionnelle du produit tunisien. "Cette distinction confirme la place de l'huile d'olive tunisienne sur le marché mondial... Notre objectif est de renforcer cette position, notamment à travers la promotion des huiles conditionnées et l'augmentation de la consommation locale", a déclaré Moez Ben Amor, PDG de l'Office National de l'Huile (ONH), dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

Il a ajouté que la Tunisie participe régulièrement à des concours internationaux et engrange en moyenne 300 médailles par an, reflet de la qualité de sa production. "La Tunisie participe régulièrement à plusieurs concours internationaux consacrés à l'huile d'olive, où son produit se distingue par une qualité exceptionnelle, lui permettant de remporter en moyenne 300 médailles par an, un chiffre illustrant sa position remarquable à l'échelle mondiale", a-t-il encore précisé

Par ailleurs, Ben Amor a précisé que 85 % des exportations tunisiennes concernent de l'huile vierge extra, exportée vers 60 marchés. L'Espagne et l'Italie absorbent 60 % de ces volumes, tandis que les États-Unis, le Canada et le Brésil renforcent leur part dans les exportations, tout comme les marchés asiatiques, du Golfe et africains.

Les efforts se poursuivent pour valoriser l'huile tunisienne, notamment via des programmes de promotion menés avec le CEPEX, PACKTEC et l'ONH. "Nous visons l'exportation de produits à forte valeur ajoutée, notamment les huiles biologiques et conditionnées", a insisté Ben Amor.

Par ailleurs, les conditions climatiques actuelles laissent entrevoir une bonne saison oléicole, avec une production attendue au-delà des 340 000 tonnes. Cependant, malgré une hausse des volumes exportés (157 000 tonnes en cinq mois), les recettes à l'exportation ont baissé en raison de la chute des prix sur les marchés internationaux, après avoir dépassé les 5 milliards de dinars la saison précédente.

Pour maximiser les revenus, Ben Amor a souligné la nécessité d'accélérer le rythme des exportations, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée à travers la commercialisation de l'huile biologique et conditionnée, afin de tirer parti de la qualité de l'huile tunisienne.

Sur le plan national, l'ONH ambitionne de stimuler la consommation intérieure, estimée entre 40 000 et 50 000 tonnes par an, un chiffre jugé faible. Des programmes de vente à prix préférentiels sont en cours pour encourager l'accès à ce produit aux multiples bienfaits.

"Ce défi se heurte néanmoins à la hausse des prix, qui reste peu compatible avec le pouvoir d'achat des consommateurs tunisiens, poussant les autorités à lancer des programmes de distribution d'huile d'olive à prix préférentiels", a-t-il encore précisé.