Algérie: Attaf copréside à Addis-Abeba avec son homologue éthiopien les travaux de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a coprésidé, dimanche à Addis-Abeba, avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Gedion Timothewos, les travaux de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne, indique un communiqué du ministère.

La séance d'ouverture de la commission mixte "a été précédée d'un entretien en tête-à-tête entre les deux ministres, qui a permis d'examiner les moyens de poursuivre la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de procéder à un échange de vues et d'analyses sur les principales questions d'actualité aux niveaux continental et international", précise la même source.

Les travaux de la commission mixte ont permis de procéder à une évaluation globale des différents axes de coopération bilatérale et à la définition de nouveaux objectifs à la lumière des priorités et des domaines établis, conformément aux potentialités économiques et aux aspirations de développement des deux pays, ajoute la même source.

Cette session a été l'occasion de "renforcer le cadre juridique régissant les relations algéro-éthiopiennes à travers la signature de 13 textes juridiques, dont des mémorandums d'entente et des programmes exécutifs couvrant plusieurs domaines, notamment l'industrie pharmaceutique, la promotion des investissements, l'agriculture, l'énergie, les mines, les start-up, les sciences spatiales, l'enseignement supérieur, le sport, la culture et les archives", note le communiqué.

Les deux parties ont également adopté une Déclaration conjointe, "qui reflète la convergence des vues et des positions de l'Algérie et de l'Ethiopie sur les principales questions et les dossiers importants soulevés aux niveaux africain et international, et souligne la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays dans les différents fora multilatéraux, conformément à leur engagement commun en faveur de la paix, de la liberté, de la justice, au mieux de leurs intérêts et de ceux du continent africain entier", conclut le communiqué.