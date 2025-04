Madagascar: Rugby - Terres en mêlée - Sport et environnement vont de pair

À travers l'initiative « Rugby & Reboisement », soixante jeunes de la Rugby Academy Ihorombe (RAI) ont planté trois mille six cent cinquante arbres, le 30 mars, sur le plateau d'Ihorombe. Cette action illustre la force du collectif pour construire un avenir plus durable qui allie sport, éducation et engagement citoyen.

Sur l'initiative des Terres en Mêlées et Tozzi Green Madagascar, les deux parties se sont associées pour une journée Sport et engagement environnemental. Dès l'aube, les jeunes venus des villages de Satrokala, Andiolava et Ambatolahy ont été accueillis sur le site de plantation, situé sur le plateau de l'Ihorombe, par les équipes et experts de Tozzi Green et les éducateurs de Terres en Mêlées.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, une sensibilisation sur l'importance des arbres et de la biodiversité, animée par ces derniers, a été faite à l'adresse des jeunes, suivie de la réalisation de plantation de trois mille six cent cinquante arbres, notamment des acacias et des jacquiers, avec un engagement à long terme de ces jeunes pour suivre leur croissance.

Chaque participant est reparti avec deux plants de manguier à cultiver chez lui, symbole d'un avenir qu'ils construisent ensemble.

« Comme sur un terrain de rugby, chaque joueur a un rôle essentiel dans la nature, chaque arbre contribue à l'équilibre de l'écosystème. Aujourd'hui, nous avons montré que le collectif et l'engagement de la jeunesse peuvent faire la différence pour reboiser le plateau de l'Ihorombe », confie Julia Gony, chef de projet Terres en Mêlées.