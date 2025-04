Madagascar: Santé et sensibilisation - Textile Madagascar marque la Journée mondiale de la santé 2025 chez Actual Textiles

Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril, l'entreprise Actual Textiles, acteur majeur dans le secteur de Textile Madagascar, a organisé une journée de sensibilisation le 11 avril 2025. Cet événement, qui s'est déroulé sur son site à Ankadikely, a réuni une large partie de ses employés, de ses encadreurs et de ses partenaires, autour d'un objectif commun : promouvoir une culture de santé et de bien-être au sein de l'entreprise et au-delà, dans la société malgache.

La Journée mondiale de la santé 2025 a été placée sous le thème mondial « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », une thématique qui fait écho à l'importance de la santé maternelle et néonatale. Ce message résonne particulièrement chez Actual Textiles, où l'amélioration du bien-être des femmes, notamment les femmes enceintes et allaitantes, est une priorité. Ainsi, des experts en santé, dirigés par le Docteur Rotsy Rasoavelonoro de l'OSTIE, ont animé des ateliers de sensibilisation pour informer et conseiller les employés sur les bonnes pratiques à adopter pendant la grossesse et l'allaitement. Les échanges ont permis de souligner les mesures essentielles pour garantir la santé de la mère et de l'enfant, des moments décisifs de la vie des femmes.

Dans un contexte sanitaire marqué par la recrudescence du rhume et des fièvres à Antananarivo, particulièrement actives en cette période, Actual Textiles a également voulu aborder la question de la prévention des maladies virales. Des présentations ont mis en avant les gestes simples à adopter pour limiter la propagation de ces infections, et ainsi préserver la santé de tous les employés. Un point essentiel de cette journée a également été consacré à la sensibilisation sur l'hypertension artérielle, une pathologie souvent silencieuse mais de plus en plus fréquente, avec des risques graves si elle n'est pas traitée à temps. Grâce aux conseils du Docteur Rasoavelonoro, les participants ont pu mieux comprendre cette condition et les moyens de la prévenir.

« En tant qu'entreprise responsable dans le secteur de Textile Madagascar, nous avons une grande responsabilité envers nos employés. Leur santé est une priorité, et nous nous engageons à leur fournir non seulement un environnement de travail sûr, mais aussi à les accompagner dans leur bien-être au quotidien, en particulier dans un contexte sanitaire de plus en plus complexe », ont souligné Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE, représentant la direction générale d'Actual Textiles.

Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de notre engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Elle a démontré une fois de plus que la santé en entreprise dépasse le cadre de la prévention des risques professionnels et inclut une vision globale du bien-être, où chaque aspect de la vie des employés est pris en compte. Nous croyons que la promotion de la santé et la sensibilisation aux risques sanitaires sont des éléments essentiels d'un développement durable et humain, pour un Textile Madagascar plus solidaire, plus conscient et plus résilient face aux défis de demain.

En conclusion, cette journée a renforcé notre conviction qu'une entreprise, en particulier dans le secteur textile, peut être un acteur clé dans la transformation sociale, en contribuant activement à la santé publique, à la prévention des maladies, et à l'amélioration de la qualité de vie de ses employés. Nous continuerons à faire de la santé et du bien-être de nos collaborateurs une priorité absolue, dans un esprit de solidarité et de durabilité.